Bağcılar Belediyesi’ne Yapay Zeka Ödülü!

Bağcılar Belediyesi, yapay zeka destekli akıllı başvuru sistemi projesiyle katıldığı 13. International Data Corporation (IDC) Türkiye CIO 2022 Zirvesi'nde, "İşin Geleceği-İnsan Makine İşbirliği" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen IDC Türkiye CIO 2022'de bilişim liderleri ödüllendirildi.

Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör kurumlarının Bilgi Teknolojisi (BT) yöneticileri 13. IDC Türkiye CIO 2022 Zirvesi'nde bir araya geldi.

Sapanca'da düzenlenen etkinliğe katılan 200'den fazla BT lideri, dijital inovasyon çağına ait deneyim ve öngörülerini paylaştı. 66 kurumdan da temsilcinin katıldığı zirvede en iyi projeler ödüllendirildi.

Yarışan 210 proje arasında Bağcılar Belediyesinin "Yapay Zeka Destekli Akıllı Başvuru Sistemi Projesi", İşin Geleceği-İnsan Makine İşbirliği (Future of Work - Human Machine Collaboration) kategorisinde ödüle hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, teknolojiyi yakından takip eden bir yerel yönetim olarak, yıllar içerisinde başta dijital projeler olmak üzere kamu sektöründe referans alınan bir konuma geldiklerini kaydetti.