4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı yarın başlıyor

4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı yarın (18 Mayıs Çarşamba) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın saat 11.00'deki açılış konuşmasıyla başlayacak.

Bilim ve Teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla gerek akademik gerekse iş yaşamında değer üreten Ankara Bilim Üniversitesinin Rektörü Prof Dr. Yavuz Demir, fuar ile ilgili verdiği geniş bilgide şunları söyledi:

"Ev sahipliğini yaptığımız ve 4 gün sürecek olan fuara, aralarında dünyada ilk 100 sanayi şirketleri sıralamasında kendine yer edinen firmalarımızın da bulunduğu 101 firma ile 34 Start-up katılım sağlayacak. 2018 yılında Ankara'da düzenlenen ilk teknoloji fuarı olma özelliğini taşıyan Verimlilik ve Teknoloji Fuarımızın dördüncüsü yine Ankara'da ve Türkiye'nin en büyük kongre ve fuar merkezi olan ATO Congresium'da gerçekleştirilecek."

Rektör Prof. Dr. Yavuz Demir, ilk gün açılış programında ATO Başkanı Gürsel Baran ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yer alacağını belirterek, "4 gün boyunca çeşitli etkinlik ve eğitim programlarının bulunduğu fuarımızda, ilk günün akşamı, her yıl yapılarak geleneksel hale getirilen resepsiyon düzenlenecek. Bu yıl da "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla gerçekleştirdiği 'Pençe Kilit Opererasyonu'na ithafen verilecek resepsiyona onur konuğu olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılacak. Resepsiyonun ardından Yücel Erzen Orkestrası konseri olacak. Tüm fuarlarımızın en çok ilgi çeken etkinliklerinden birisi de V-Talks Experiences programlarıydı. 2. gün yapılacak bu etkinlikte de alanlarında büyük başarılara imza atan bürokrat ve iş insanlarının deneyimlerini katılımcılara aktaracaklar."dedi.

Bu arada Cuma günü de Okan Bayülgen'in moderatörlüğünde, Levent Erdem, Ergi Şener, Burçin Gürbüz katılımıyla gerçekleştirecek olan METAVERSETALKSHOW gösterisi yapılacak.

Ayrıca fuar süresince her gün saat 9.00- 19.00 saatleri arasında Drone Show gösterileri de düzenlecek.