Benzersiz kamera deneyimi ve akılcı uygulama performansı bir arada

Huawei P60 Pro, rakiplerinin arasından son derece yenilikçi ve şık bir görünüme sahip Rococo İnci tasarımıyla öne çıkıyor. Her cihazda kendine has bir arka tasarım desenine sahip beyaz renk modeli her bir kullanıcıya bireysel şıklık sunuyor. Huawei P60 Pro'nun zarif tasarımını tamamlayan özellikleri arasında 2700x1220 çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu 1,07 milyar rengi ve P3 renk gamını destekleyen 6,67 inç LTPO ekran yer alıyor. 120 Hz yenileme hızına ve 1 ila 120 Hz arasında dinamik yenileme hızına sahip bu ekran, bir yandan akıcı görseller sağlarken bir yandan da Huawei X TRUE Ekran aydınlatma özelliği sayesinde ortama ve telefon içeriğine göre kendini akıllı bir şekilde optimize ediyor. Tüm bunlara ek olarak, ekranda yer alan 1440 Hz PWM karartma özelliği, görsel kalitenin optimumum seviyeye çıkmasına yardımcı oluyor.

Mükemmeliyetçi bir kamera

Olağanüstü bir arka kamera setine sahip Huawei P60 Pro, sahip olduğu özellikleriyle mobil fotoğrafçılığı yeniden tanımlıyor. Akıllı telefonun ön tarafında, optik görüntü sabitleme ve 10 adımlı fiziksel değişken diyafram açıklığı içeren 48 MP RYYB f/1.4 ana kamera yer alıyor. Bu güçlü kombinasyon, olağanüstü düşük ışık performansı ve hassas alan derinliği kontrolü sağlıyor. Arka tarafta ise 48 MP RYYB sensörüne ve f/2.1 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera, 200x yakınlaştırma özelliği sayesinde uzun mesafede benzersiz bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Arka kamerasında yer alan geniş diyafram açıklığı sayesinde P60 Pro, gündüz veya gece fark etmeksizin günün her saatinde sunduğu üst düzey görüntü kalitesiyle öne çıkıyor. 3 MP RYYB ultra geniş açılı kameraya sahip bu akıllı cihaz, göz alıcı manzaralar ve topluluk fotoğrafları için de kolaylık sağlıyor. Geliştirdiği kameralar sayesinde bu zamana kadar ay fotoğrafçılığını yeni bir mobil boyuta taşıyan P60 Pro, sahip olduğu yenilikçi özellikler sayesinde kullanıcıların süper yakınlaştırma özellikleri ve normal çerçeveleme ile en iyi kalitede ay fotoğrafları çekmesine olanak sunuyor.

Performans ve batarya

Her türlü yaşam tarzına ayak uydurmak için tasarlanan P60 Pro, kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak türden bir 4815 mAh'lik pil ile birlikte geliyor. 88W SuperCharge teknolojisi sayesinde yüksek hızda şarj imkanı sunan bu cihaz, sadece 10 dakika içerisinde %50 pil kapasitesine ulaşıyor. 2000 kez şarj döngüsüne sahip P60 Pro, 50 W kablosuz SuperCharge ve 7,5 W kablosuz ters şarjı destekleyerek kullanıcıların tercihlerine göre esneklik sunuyor. EMUI 1x işletim sistemine sahip P60 Pro, sorunsuz ve son derece verimli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Ayrıca, cihazın Çoklu Ekran ve Super Device+ özellikleri sayesinde eşleştirme ve üretkenlik, optimum seviyeye çıkıyor.

Çoklu Ekran özelliği

Huawei P60 Pro, kullanıcıların akıllı telefonları ile diğer Huawei cihazları arasında sorunsuz bir bağlantı kurmasına olanak sağlıyor. Dosya aktarımı, ekran paylaşımı, aynı uygulamayı çift ekranda kullanma gibi özellikleri sayesinde Çoklu Ekran özelliği, birden fazla Huawei cihazı arasında verimli bir iş akışı oluşturuyor.

Super Device+

Super Device+ özelliği sayesinde kullanıcılar, Huawei P60 Pro cihazlarını tablet, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir cihazlar gibi daha geniş bir Huawei ekosistemine entegre edebiliyor. Bu özellik, cihazlar arasında hızlı ve sorunsuz geçişlere olanak sağlarken uygulamalar arasında sorunsuz bir senkronize deneyimi ile birlikte geliyor.

App Gallery ve diğer gelişmiş özellikler

IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip P60 Pro, çift stereo hoparlörü sayesinde multimedya deneyimini üst seviyeye çıkaran bir ses deneyimi sunuyor. Türkiye'deki kullanıcılar, bu akıllı cihaz ile AppGallery'de resmi olarak yayınlanan bankacılık, alışveriş ve seyahat uygulamaları da dahil yüzlerce uygulamaya kolayca erişim sağlıyor. Ayrıca dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify ve Netflix gibi uygulamalar da yine AppGallery üzerinden indirilmesi ve güncellenmesi de mümkün.

Huawei P60 Pro, Google uygulamaları ile uyumluluk arayan kullanıcılar için üçünü parti bir araç olan GBOX sayesinde bu uygulamaların cihaza kolayca indirilip kurulmasına imkan sağlıyor. GBOX sayesinde, Google uygulamaları Huawei cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlarken, kullanıcıların daha önce sıkça karşılaştığı çökme veya donma gibi sorunları minimuma indirilmiş durumda. Ayrıca GBOX, Google uygulamaları kullanılırken Huawei P60 Pro'nun pil ömrünü en üst düzeye çıkarmaya olanak sağlayan pil optimizasyonlarını içeriyor. Pil optimizasyonu, GBOX üzerinden indirilen uygulamaların kaynak kullanımını akıllı bir şekilde yöneterek, pil tüketimi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

GBOX, kullanıcıların Google uygulamaları üzerinden sorunsuz bir şekilde bildirim almasına olanak sağlarken, CLONE özelliği sayesinde bu uygulamalar kullanılırken olası bir bildirim kaynakları sorunların yaşanma riski ortadan kaldırılıyor. Son derece kolay bir kuruluma sahip olan GBOX'ı indirmek isteyen kullanıcılar, AppGallery üzerinden uygulamanın kendi web sitesine giderek, Google hesaplarıyla oturum açtıktan sonra yüzlerce Google hizmetine erişim sağlayabiliyor.

Huawei P60 Pro kullanıcıları, GBOX sayesinde YouTube, Google Haritalar, Google Fotoğraflar, Google Docs, Dropbox, Google Drive, Microsoft Teams, SoundCloud, Zoom, Google Meet, YouTube Music, Google Sheets, Uber ve Airbnb gibi onlarca popüler uygulamaya erişim sağlayabiliyor.

Tüm bu anlatılanları toparlamak gerekirse sonuç olarak Huawei yine kendisinden beklenen kalite ve işlevsellikte, üstüne de her zamanki gibi mobil fotoğrafçılıkta çığır açan yeni bir model akıllı telefonu bizlerle buluşturdu. Huawei P60 Pro, yepyeni kamera özelliklerinden gövde kaplamasına kadar kendini piyasadaki diğer her türlü akıllı telefondan ayrıştırmayı başarmış, kullanıcısının kullanmaktan keyif alacağı bir model olmuş.

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"