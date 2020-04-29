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Ahır yangınından büyükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı

’ın Niksar ilçesinde çıkan ahır yangınında büyükbaş hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.Niksar ilçesinde bağlı Serenli Beldesi Tamlar Mahallesinde Yılmaz Çelik’e ait samanlıkta yangın çıktı. Samanlıkta çıkan yangın hemen yanında bulunan ahıra sıçraması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine çağrılan Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri 3 büyükbaş hayvanı telef olmaktan son anda kurtardı. Alevlere teslim olan ahır ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlattı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 15:45 ABONE OL
Ahır yangınından büyükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı
Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan ahır yangınında büyükbaş hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.
Niksar ilçesinde bağlı Serenli Beldesi Tamlar Mahallesinde Yılmaz Çelik’e ait samanlıkta yangın çıktı. Samanlıkta çıkan yangın hemen yanında bulunan ahıra sıçraması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine çağrılan Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri 3 büyükbaş hayvanı telef olmaktan son anda kurtardı. Alevlere teslim olan ahır ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
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Ahır yangınından büyükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı
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