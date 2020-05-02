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Üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti

’ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Tokat Zile kara yolu üniversite kavşağında Ozen Çelen (21) idaresindeki 05 LR 878 plakalı otomobil yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Refüje çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişiye kurtarma ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri üniversiteli gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Zafer Çelen ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Hayatını

Giriş Tarihi: 2.5.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 14:15 ABONE OL
Üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti
Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Zile kara yolu üniversite kavşağında Ozen Çelen (21) idaresindeki 05 LR 878 plakalı otomobil yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Refüje çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişiye kurtarma ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri üniversiteli gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Zafer Çelen ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. İstanbul’da üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen gencin korona virüs salgını önlemleri kapsamında memleketine gelerek ailesinin yanında kaldığı kaydedildi.
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Üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti
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