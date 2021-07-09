SON DAKİKA: Elif Çakal’ın ölümünde flaş gelişme: Yanında olan arkadaşlarına tutuklama talebi!

Son dakika:İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Cebeci Taş Ocakları mevkiindeki uçurumda geçtiğimiz günlerde cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.
Senem T. (17) ve T.Y. (15) geçtiğmiz hafta tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Senem T. tutuklanırken T.Y. ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Gürkan K. (22) ve Ufuk B. (21) 'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Elif Çakal'ın olay öncesinde iki kız arkadaşı tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı
İki şüpheli bugün Savcılığa giderek teslim oldu. Teslim olan şüpheliler ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.
Olayın ardından Çakal'ın iki kız arkadaşı olay yerinde dakikalarca ağlamıştı