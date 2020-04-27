Elini kullanamaz hale gelen hastaya “Tenisçi Dirseği” teşhisi

Trabzon’da bir yıldır sağ kolda dirsek kısmında ağrı şikayeti yaşayan ve “Tenisçi Dirseği” teşhisi konulan 42 yaşındaki Çiğdem Bayraktar yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.Yaklaşık bir yıldır yaşam kalitesini ciddi şekilde olumsuz etkileyen ve elini kullanamaz hale gelen Bayraktar elini yumruk yapamama, bilgisayar kullanamama, kalemle yazı yazamama gibi sıkıntılar yaşadığını belirterek son dönemlerde elini kullanamaz hale geldiğini söyledi.Ev ve iş yerinde işlerini yapamaz duruma geldiğini ifade eden Bayraktar, “Günlük yaşantımda ev ve iş yerinde işlerimi yapamaz duruma gelmiştim. İlk zamanlar sadece ağır taşıdığımda olan ağrı son dönemlerde artık çaydanlığı tutamama, parmaklarımı kullanırken zorlanma, elimi yumruk yapamama, bilgisayar kullanamama, kalemle yazı yazamama gibi sıkıntılar yaşıyordum. Son dönemlerde elimi kullanamaz hale gelmiştim. ‘Tenisçi Dirseği’ teşhisi konulduktan sonra 2-3 ay arayla 3 kez kortizon iğnesi uygulaması yapıldı ancak ağrılarım artarak devam etti. Daha sonra tavsiye üzerine Özel İmperial Hastanesi Ortopedi ve travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Salih Ergün’e müracaat ettim. Bir yıllık süre zarfında yaşadığım ve uygulanan tedavi süreçlerini aktardım. Yapılan tetkikler sonucunda ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve ameliyata karar verdik. Yapılan ameliyat sonrasında 3 hafta kolum alçıda kaldı. Ağrılarım ameliyattan 1 ay sonra hissedilir derecede azaldı. Bir buçuk ay sonra fizik tedaviye başladım ve bugün ameliyat sonrası 2. Ay kontrolüme geldim. Her geçen gün kolumu, bileğimi ve parmaklarımdaki iyileşmeyi, daha iyiye gittiğini hissediyorum. Başta ameliyatımı gerçekleştiren Op. Dr. Salih Ergün başta olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum“ dedi."Yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor"‘Tenisçi dirseği’ diye bilinen dirsek eklemi ağrıları, basit gibi görülse de insanların yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürdüğünü belirten Özel İmperial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Salih Ergün, “Günümüzde sıkça rastlanan ‘tenisçi dirseği’ diye bilinen dirsek eklemi ağrıları, basit gibi görülse de insanların yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürerek, günlük yaşamsal ihtiyaçları için gerekli hareketleri dahi yapamaz hale getirebilmektedir. ‘Tenisçi dirseği’ raket sporları ile uğraşan sporcularda sık olarak ortaya çıkmasına rağmen, hastalık el bileği ile tekrarlayan ve zorlayıcı işleri yapan her kişide özellikle zorlayıcı el bileği hareketleri yapan marangozlar, boyacılar vb. tüm meslek gruplarında sık olarak ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlık yoğun ev işi yapan ev hanımlarında da çok sık görülmekte ve kişilerin yaşam kalitesini düşürmektedir. ‘Tenisçi Dirseği’hastalığında el ve el bileğini kaldıran tüm kaslar, dirseğin dış tarafındaki kemiğe yapışır ve bütün bu yük kaslarda dejenerasyona sebep olmaktadır. Hastalığın en önemli bulgusu dirseğin dış kenarında bulunan kemik çıkıntı üzerinde olan ve ön kola doğru yayılan ağrıdır. Hastalar özellikle el bileğini dirence karşı geriye doğru kaldırdıklarında ağrının arttığını örneğin çaydanlık veya sürahiyi kaldırırken dirsekten bileğe doğru uzanan ağrı olduğundan yakınırlar. Uzun süren ve tedavi uygulanmayan ağrılı dirsekte bir süre sonra hareket kısıtlılığı ortaya çıkıyor. İlk başlarda düşük şiddette olan ağrı, zorlayıcı hareketeler devam etmesi halinde aylar içinde giderek artmaktadır. İlerleyen durumlarda da bu hastamızda da olduğu gibi parmaklarını dahi kullanmada zorlanma, el sıkışma bile çok ağrılı bir hale gelebilmektedir" diye konuştu.“Tenisçi dirseği” hastalığının birçok tedavi yöntemi olduğunu belirten Dr. Ergün “Tedavi sürecinde öncelikle hastanın ağrıya sebep olacak hareketleri kısıtlaması ve çok ağır işlerden kaçınması tavsiye edilir. İkinci olarak ise dirsek bandajı kullanmalı. Bunun dışında tendomun kemiğe yapışan yerine kortizon iğnesi yapılabilir ya da PRP uygulanabilir” ifadelerini kullandı.Dr. Ergün ayrıca, tedavide bir başka yöntemin ise fizik tedavi olduğunu kaydederek “En az altı ay süren tıbbi tedavi ve enjeksiyonlara rağmen yakınmaları geçmeyen hastalarda cerrahi tedavi tercih edilebilir. Cerrahi tedavide, ağrılı bölgedeki dejenere olan tendon yapışma yerinden ayrılır, yapısı bozulmuş kemik ve tendon yapıları temizlenir ve tendon yerine tekrar dikilerek tamir edilir. Cerrahi tedavi sonrası bir süre kolu hareketsiz bırakacak şekilde alçı uygulaması gerekli olabilir. Böylece iyileşme gerçekleşiyor ve hasta eski sağlığına daha çabuk kavuşabiliyor" şeklinde konuştu.