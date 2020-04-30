Trabzon’da trafiğe kayıtlı araç sayısında artış

Türkiye’de 2020 yılı Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 23 milyon 361 bin 22 oldu.TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün Ulaştırma İstatistikleri veri tabanından derlediği bilgilere göre, 2020 yılı Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 23 milyon 361 bin 22 oldu. Doğu Karadeniz’de ise aynı dönemde yüzde 2,0 oranında artışla 575 bin 448’e ulaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi araç türü bakımından incelendiğinde oransal olarak en fazla artış yüzde 6,8 ile motosiklet araç sayısında olurken, otomobil türünde yüzde 2,2 oranında artış meydana geldi.61 plakalı araç sayısı 200 bini geçtiİller düzeyinde bakıldığında 2020 yılı Mart ayı sonunda trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre Trabzon’da yüzde 3,1 oranında artarak 200 bin 385’e, Ordu’da yüzde 1,8 oranında artarak 137 bin 555’e, Artvin’de yüzde 1,5 oranında artarak 39 bin 256’ya, Giresun’da yüzde 1,5 oranında artarak 92 bin 323’e, Rize’de yüzde 1,4 oranında artarak 81 bin 061’e ve Gümüşhane’de yüzde 0,3 oranında artarak 24 bin 868’e yükseldi.Giresun’da motosiklet sayısı yüzde 7,3 arttıBir önceki yılın aynı ayına göre, 2020 yılı Mart ayı sonunda oransal olarak en fazla artan araç türleri incelendiğinde Trabzon’da traktör sayısı yüzde 13,3, Ordu’da motosiklet sayısı yüzde 7,6, Giresun’da motosiklet sayısı yüzde 7,3, Rize’de traktör sayısı yüzde 14,3, Artvin’de motosiklet sayısı yüzde 5,1 ve Gümüşhane’de motosiklet sayısı yüzde 3,5 arttı. Diğer yandan otobüs sayısı Trabzon’da ve Rize’de yüzde 5,9 azaldı.Ordu’da 5 bin 361 aracın devri yapıldı2020 yılı Mart ayında Türkiye’de 720 bin 025 aracın devri yapılırken Doğu Karadeniz’de 21 bin 866 araç devri gerçekleşti. Trabzon’da 7 bin 899, Ordu’da 5 bin 361, Giresun’da 3 bin 338, Rize’de 3 bin 203, Artvin’de bin 350 ve Gümüşhane’de 715 aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçlar içinde otomobillerin oranı ise Türkiye’de yüzde 69,7, Doğu Karadeniz’de 58,9, Ordu’da yüzde 64,9, Trabzon’da yüzde 62,5, Gümüşhane’de 57,5, Giresun’da yüzde 53,7, Rize’de yüzde 49,8 ve Artvin’de yüzde 49,6 olarak gerçekleşti.