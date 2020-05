Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaşlar belirleyecek

Trabzon’un Arsin ilçesinde sahil alanında 160 metre uzunluğunda köprü olarak bilinen ancak seyir terası amacıyla yapılan eşi benzeri olmayan ‘Kırmızı köprü’nün kaderini vatandaş belirleyecek.Trabzon’un Arsin ilçesinde bir dönem önceki belediye başkanı Erdem Şen tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi kapsamında eşi benzeri olmayan bir köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde, 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen Kırmızı köprü seyir terası amacıyla yapılsa da görenlerin tepkisini çekiyor. Altından su akmadığı için sosyal medyada gündem olan köprünün kaderi bu sefer vatandaşa soruldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına fikirlerini açıklayan vatandaşlar köprünün kaderini belirleyecek. Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy’un takip ettiği projeler bir araya toplandıktan sonra seyir terasının kaderi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun da katıldığı bir toplantı ile belirlenecek.Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, ilçenin sembol yapısının Kırmızı köprü olduğunu belirterek, “Köprü gibi görünse de seyir terası amacıyla yapıldı. 180 dönüm üzerine kurulmuş olan bir sahil parkımız var. Bitiş noktasından diğer ucunu insanların görebilmesi için yapılmış. Ancak köprü görünümünde olduğu için insanlar geldiğinde altında suyu olmayan köprü gibi bir takım eleştiri yapıyorlar. Her ilçenin bir sembol yapısı var. Bizimde kırmızı köprümüz Arsin’imizin sembol yapısı” dedi.“Yıksak ne yapacağız”Kırmızı köprü olarak bilinen seyir terasının kesinlikle yıkılmayacağını kaydeden Başkan Gürsoy, “Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile beraber insanların bu seyir terası ile ilgili düşünceleri merak ettik. Sosyal medyada güzel düşünceler, fikirler var. Olumlu, olumsuz her türlü fikre açığız. Bunları değerlendiriyoruz. Köprümüzün amacı seyir terasıdır. Bu köprü düğün fotoğrafları için çok kullanıldı. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunu halkımızla birlikte değerlendireceğiz. Bu seyir terası yıkılmayacak. Yıksak ne yapacağız. Bunu yıkıp yerine başka bir şey yapmanın bir maliyeti var. Daha revize edilebilir. Üzerinde masalarla kafe tarzında insanların vakit geçirebileceği, aynı zamanda güneşin doğuşunu ve batışını denizi, maviyi, yeşili her beraber görebilecekleri bir ortam oluşturabiliriz” şeklinde konuştu.“Ne yapalım, yapılmış bir kere”Seyir terasının işlevsel hale getirilmesi için vatandaşların beklentilerini araştırdıklarını vurgulayan Başkan Gürsoy, “Biz bütün görüşlere saygılıyız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi de burada işlevsiz olarak durmasından rahatsız olmuştur. Ama biz bunu hep birlikte işlevlendirerek insanların hizmetine sunarsak eminim o da buradaki hizmeti beğenir. Biz ne yapalım yapılmış bir kere bunu yapanlardan Allah razı olsun. Kırmızı köprümüzün kaderini halkımız belirleyecek. Vatandaşların bizden beklentileri doğrultusunda buranın kaderini belirleyeceğiz. Yıkamayız. Sadece işlevsel hale nasıl getirebiliriz bunu araştıracağız” ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediye Başkanı’nın eşi de tepki gösteriyorSosyal medyada bir sayfa tarafından başlatılan anket sonucu kaderi belirlenecek olan ‘Kırmızı köprü’ olarak bilinen seyir terası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun da dikkatini çekiyor. Sayfadaki fotoğrafın altına yorum yapan Zorluoğlu, seyir terasına eşi Sevcan Zorluoğlu’nun kızdığını belirterek, “Buna bizim hanım da çok kızıyor. Sait Başkanım bunu bir halkımıza soralım” ifadelerini kullandı. Başkan Gürsoy da, “Tabi başkanım biz de o şekilde düşünüyoruz, anket başladı güzel fikirler de var. Malum süreci atlattıktan sonra bir araya gelerek bu yorumları ele alırız inşallah. Yengeye selamlar aman kızmasın” yanıtını verdi. İlginç fikirlerin ortaya çıktığı ankette bazı vatandaşlar seyir terasının yıkılmasını isterken, bazıları ise köprünün kafe olarak kullanılmasını istiyor.