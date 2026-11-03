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ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike
ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike
ABD'de seçim günü yaklaşırken siyasi cephelerde tansiyon yükseliyor. Demokratlar İsrail politikası nedeniyle kendi içinde sert bir hesaplaşmaya sürüklenirken, Cumhuriyetçiler de Kongre'deki üstünlüklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Seçim sonuçları Washington'daki güç dengelerini baştan aşağı değiştirebilir.
Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:48