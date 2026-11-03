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ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

ABD'de seçim günü yaklaşırken siyasi cephelerde tansiyon yükseliyor. Demokratlar İsrail politikası nedeniyle kendi içinde sert bir hesaplaşmaya sürüklenirken, Cumhuriyetçiler de Kongre'deki üstünlüklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Seçim sonuçları Washington'daki güç dengelerini baştan aşağı değiştirebilir.

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Alperen CENGİZ
Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:48
ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

ABD'de Kongre'nin kontrolünü belirleyecek ara seçimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki son iki yılı açısından kritik önem taşıyor.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

İKİ PARTİDE KRİTİK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

İran savaşı, yükselen hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatları Cumhuriyetçilerin seçim mücadelesini zorlaştırırken, Demokrat Parti de İsrail politikası nedeniyle kendi içinde derin bir ayrışmayla karşı karşıya.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

İsrail'e yönelik tepkilerin parti tabanında ve Kongre'de giderek güçlenmesi, Washington'daki siyasi dengelere de yansıyor.

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ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

TRUMP'IN BÜYÜK SINAVI

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, ABD'de bugün gerçekleştirilecek ara seçimler, Trump'ın başkanlığının kalan iki yılında izleyeceği politikalar açısından belirleyici bir dönüm noktası olabilir.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

Son aylarda kamuoyu desteği gerileyen Trump, seçim kampanyası kapsamında ülke genelinde çok sayıda mitinge katılırken, Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu Iowa ve Kansas gibi eyaletlerde de seçmenlerle buluştu.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

HAYAT PAHALILIĞI ABD SEÇMENİNİN ANA GÜNDEMİ

Seçmenin en önemli gündem maddesini ise hayat pahalılığı oluşturuyor. Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifeleri ve İran'la yaşanan savaşın ekonomik etkileri, gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi beraberinde getirdi.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

Savaş öncesinde galonu 3,75 dolar olan dizel yakıtın eylülde 6,52 dolara çıkarak rekor kırması, ekonomik baskının boyutunu gözler önüne serdi.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

HANGİ PARTİ ÇOĞUNLUĞU ELDE EDECEK?

Cumhuriyetçiler açısından endişe yaratan bir diğer gelişme ise Teksas, Ohio ve Kansas gibi geleneksel olarak güçlü oldukları eyaletlerde Demokratların rekabetçi hale gelmesi.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

BBC'ye konuşan siyasi analistler, Cumhuriyetçilerin bu bölgelerde seçim kampanyalarına beklenenden çok daha fazla kaynak ayırmasının savunma pozisyonuna geçtiklerinin işareti olduğunu belirtiyor.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

Anketlerde Trump'ın onay oranının yüzde 38 civarında seyretmesi Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanma umutlarını artırıyor. Ancak Senato'da çoğunluğun el değiştirmesi daha zor görülüyor.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

DEMOKRATLAR KAZANIRSA NE OLACAK?

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması halinde Trump'ın geçirmek istediği yasa tasarılarının Kongre'den geçmesi zorlaşabilir.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

Ayrıca Demokratlar, yönetim hakkında soruşturmalar başlatarak Trump üzerindeki siyasi baskıyı artırabilir.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

BBC, ara seçimlerin aynı zamanda 2028 başkanlık seçimleri öncesinde her iki parti için de önemli bir siyasi sınav olacağına dikkat çekiyor.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

DEMOKRATLARDA İSRAİL ÇATLAĞI BÜYÜYOR

ABD'de İsrail'e yönelik tepkiler, Demokrat Parti içerisindeki görüş ayrılıklarını derinleştirerek seçim sürecinin en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

The New York Times gazetesinin haberine göre, Gazze'ye yönelik saldırıların ardından Demokrat seçmenler ve siyasetçiler arasında İsrail hükümetine yönelik eleştiriler belirgin biçimde arttı.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

Gazetenin mayıs ayında yayımladığı New York Times/Siena anketine göre, Demokrat seçmenlerin dörtte üçü ABD'nin İsrail'e ekonomik veya askeri desteğine karşı çıkıyor.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

Bu değişim, İsrail'le yakın ilişkilerin sürdürülmesini savunan Demokratlarla, Tel Aviv'e verilen desteğin tamamen kesilmesini isteyen ilerici kanat arasında ciddi bir mücadeleye dönüştü.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

İSRAİL'E DESTEK VERMEDİ DİYE KENDİ PARTİSİNE SIRTINI DÖNDÜ

Ayrışmanın en çarpıcı örneklerinden biri Michigan'daki Senato yarışında yaşandı. Demokrat Parti'nin Senato adayını belirlemek için düzenlenen ön seçimleri kaybeden Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens, kendi partisinden seçimi kazanan Abdul El-Sayed'e verdiği desteği geri çekti.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

El-Sayed'in İsrail'e yönelik sert eleştirilerine tepki gösteren Stevens, Demokrat aday yerine Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adayı Mike Rogers'a destek verdi.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

Stevens'ın Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı desteklemesi parti içerisinde tepkiyle karşılandı.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

El-Sayed, İsrail'e ABD tarafından sağlanan yardımların sona erdirilmesini savunurken, İsrail'in ABD'nin gerçek bir dostu olmadığını dile getirdi.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

Parti içerisindeki ilerici isimler de Tel Aviv'e yönelik eleştirilerin daha güçlü biçimde dile getirilmesini istiyor.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

İSRAİL'E DESTEĞE KARŞI ÇIKANLAR SEÇİMLERDE BAŞARI ELDE EDİYOR

İsrail tartışması yalnızca Michigan'la sınırlı kalmadı. New York ve Chicago'daki Demokrat ön seçimlerinde de adayların İsrail'e yönelik tutumları belirleyici başlıklardan biri oldu.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

İsrail'e koşulsuz desteğe karşı çıkan adayların seçimlerde başarı elde etmesi, parti tabanındaki değişimin siyasi sonuçlarını ortaya koydu.

ABD’deki ara seçimlerde iki parti de kritik zorluklarla karşı karşıya: Demokratlarda İsrail çatlağı! Cumhuriyetçileri bekleyen büyük tehlike

Öte yandan İsrail'e yönelik sert eleştiriler, Demokrat Parti'nin geleneksel kanadında rahatsızlık yaratıyor.