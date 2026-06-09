Genç kıza alt geçitte iğrenç tuzak! Halk arasında büyük panik başladı

İddiaya göre olay, 28 Mayıs'ta Telford'un Oakengates bölgesinde, Laburnum Road ile Stafford Road yakınlarında meydana geldi. İngiltere merkezli The Sun'ın aktardığına göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek tarafından saldırıya uğrayan genç kadın, saldırgana karşı koyarak kendisini kurtarmayı başardı.