Genç kıza alt geçitte iğrenç tuzak! Halk arasında büyük panik başladı

İddiaya göre olay, 28 Mayıs'ta Telford'un Oakengates bölgesinde, Laburnum Road ile Stafford Road yakınlarında meydana geldi. İngiltere merkezli The Sun'ın aktardığına göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek tarafından saldırıya uğrayan genç kadın, saldırgana karşı koyarak kendisini kurtarmayı başardı. ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI Batı Mercia Polisi, saldırganın olay yerinden Trench yönüne doğru kaçtığını bildirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, yaşları 23 ve 33 olan iki kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan iki şüpheli daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Dedektif Müfettiş Danielle Logan, olayın yerel halkta endişeye yol açabileceğini belirterek, polis çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Logan, 'Bu tür bir olayın yerel halk arasında endişeye yol açabileceğini anlıyoruz, ancak kamuoyunu temin ederim ki soruşturmalarımız devam ediyor' ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca polis memurlarının bölgede devriye faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilirken, soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgiye sahip kişilerin yetkililerle iletişime geçmeleri istendi. GÖRGÜ TANIKLARINA ÇAĞRI YAPILDI Batı Mercia Polisi olayla ilgili görgü tanıklarına çağrıda bulunarak, ellerinde bilgi bulunan kişilerin soruşturmaya destek vermesini istedi.