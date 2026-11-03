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İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi
İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi
İran'ın ABD ordusuna ait bir uçağı hedef almaya çalışmasının ardından Washington'ın Keşm Adası'ndaki füze rampasını vurduğu öne sürüldü. Karşılıklı hamlelerle tırmanan gerilimin ardından Tahran'dan savaşın tüm bölgeye yayılabileceği yönünde çok sert tehditler geldi.
Giriş Tarihi: 03.11.2026 13:01