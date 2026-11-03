İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

ABD ile Katar ve Pakistan arasında yapılan mesaj alışverişine de değinen Kalibaf, "Elbette, bölge ülkeleri İran'ın tetiğe parmağını koymuş savaşa hazır olduğu gibi, Amerikan tarafına güçlü ve rasyonel bir yanıt verdiğini ve şimdi savaşın önlenmesi için topun Amerika'nın sahasında olduğunu bilmelidir." diye konuştu.

Kalibaf, "Washington tekrar stratejik bir hata yaparsa, bu sefer yeni bir savaş alanıyla karşılaşacağını ve çıkış yolu ararken bugünden daha çaresiz kalacağını bilmelidir." dedi.