Trend Galeri Trend Dünya İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

İran'ın ABD ordusuna ait bir uçağı hedef almaya çalışmasının ardından Washington'ın Keşm Adası'ndaki füze rampasını vurduğu öne sürüldü. Karşılıklı hamlelerle tırmanan gerilimin ardından Tahran'dan savaşın tüm bölgeye yayılabileceği yönünde çok sert tehditler geldi.

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AA
Giriş Tarihi: 03.11.2026 13:01
İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

ABD basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, İran'ın bölgede ABD ordusuna ait bir uçağın karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığını belirtti.

İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

ABD'DEN "SINIRLI BOYUTTA" SALDIRI

Yetkili buna karşılık ABD'nin, İran'ın Keşm Adası'nda karadan havaya füzenin ateşlendiği rampanın vurduğunu aktardı.

İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

Saldırının "sınırlı boyutta" olduğunu ifade eden yetkili, bunun "savunma amaçlı olduğunu" savundu.

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İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULMUŞTU

İran, dün akşam saatlerinde ABD'ye ait 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

Bu açıklamadan kısa süre sonra İran basını, Keşm Adası'nda arka arkaya en az 5 patlama duyulduğunu bildirmiş ancak patlamaların nedenine ilişkin bilgiye yer verilmemişti.

İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

İran makamlarından Keşm'deki patlamalara veya ABD basınındaki saldırı haberlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

"SAVAŞ BÖLGEYLE SINIRLI KALMAYACAK"

Öte yandan İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin saldırı tehditlerine karşılık "düşman hedef bankasının" güncellendiğini ve Silahlı Kuvvetlerin savunma ve saldırı kabiliyetlerinin geliştirildiğini söyleyen Ekreminia, "ABD'nin herhangi bir yeni saldırganlığı, geçmiştekinden daha kapsamlı, ezici ve anında bir karşılıkla karşılanacaktır ve yeni bir savaş durumunda, savaşın coğrafyası Batı Asya bölgesiyle sınırlı kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

"ASKERİ VE STRATEJİK YANITIMIZ ÖNGÖRÜLEMEZ OLACAK"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Meclisin basına açık oturumunda yaptığı konuşmada, ABD ile Katar ve Pakistan arasında yapılan mesaj alışverişini ve ülkesine yönelik İsrail ile ABD tarafından sürdürülen saldırı tehditlerini değerlendirdi.

İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

İran lideri Mücteba Hamaney'in herhangi bir saldırıya karşı askeri stratejiyi belirlediğini söyleyen Kalibaf, "Buna göre, düşmanın herhangi bir yanlış hesaplamasına karşı askeri ve stratejik yanıtımız öngörülemez olacak. Coğrafi sınırlamalara bakmaksızın onların yanlış hesaplamalarını tüm varlıklarıyla birlikte yok edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

ABD ile Katar ve Pakistan arasında yapılan mesaj alışverişine de değinen Kalibaf, "Elbette, bölge ülkeleri İran'ın tetiğe parmağını koymuş savaşa hazır olduğu gibi, Amerikan tarafına güçlü ve rasyonel bir yanıt verdiğini ve şimdi savaşın önlenmesi için topun Amerika'nın sahasında olduğunu bilmelidir." diye konuştu.

Kalibaf, "Washington tekrar stratejik bir hata yaparsa, bu sefer yeni bir savaş alanıyla karşılaşacağını ve çıkış yolu ararken bugünden daha çaresiz kalacağını bilmelidir." dedi.

İran ABD ordusuna ait uçağı hedef aldı: Washington Keşm Adası’nı vurdu! Tahran’dan ‘yanıtımız öngörülemez olacak’ tehdidi

MÜCTEBA HAMANEY'DEN SALDIRILARA KARŞILIK VERİN TALİMATI

İran lideri Mücteba Hamaney'in, 31 Ekim'de Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Ordusu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüşmesinde her türlü saldırıya "derhal, etkili ve coğrafi sınır tanımayan" şekilde karşılık verilmesi talimatını verdiği belirtilmişti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#KEŞM ADASI #ABD #İRAN