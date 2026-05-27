SON DAKİKA|Tel Aviv, Ankara’nın Afrika’daki gücünü itiraf etti: “Türkler Somali’yi güvenli hale getirdi”, Kıtadaki ülkeler Türkiye’nin izinde

Son Dakika: İsrail merkezli Maariv gazetesi Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzunu mercek altına aldı. Gazete, Türkiye'nin Somali'de uyguladığı askeri ve ekonomik iş birliği modelinin Afrika'nın farklı ülkelerine yayılacağına vurgu yaptı. Haberde, Ankara'nın Somali'de kurduğu askeri üs, verdiği eğitim desteği ve enerji yatırımlarıyla ülkede güvenliği artırdığı belirtilirken, Sudan, Nijer, Burkina Faso ve Etiyopya dahil birçok Afrika ülkesinin benzer destek için Türkiye'ye yöneldiği aktarıldı. Türkiye'nin kıtadaki stratejik etkisini giderek genişlettiği vurgulandı.