2026 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL? Emekli promosyon ödemeleri başladı!

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından banka promosyonlarında hareketlilik yaşanıyor. Ziraat Bankası'nın 2026 yılı emekli promosyon kampanyası, maaşını kamu bankasına taşımayı düşünen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?
Maaş tutarınıza göre alacağınız promosyon miktarı şu şekilde belirlenmiştir:
|Maaş Aralığı (Net)
|Ödenecek Promosyon Tutarı
|0 TL - 9.999,99 TL arası
|5.000 TL
|10.000 TL - 14.999,99 TL arası
|8.000 TL
|15.000 TL - 19.999,99 TL arası
|10.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL