3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı hesaplara yatıyor! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini ilgilendiren maaş farkı ödemelerinde takvim netleşti. En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası oluşan 3 bin 119 TL'lik farkın, belirlenen ödeme günü kapsamında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 03.02.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 07:43