Trend Galeri Trend Ekonomi 3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı hesaplara yatıyor! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini ilgilendiren maaş farkı ödemelerinde takvim netleşti. En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası oluşan 3 bin 119 TL'lik farkın, belirlenen ödeme günü kapsamında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

En düşük emekli maaşı yüzde 18,4 zamla 16.881 TL'den 20.000 TL'ye yükseltildi. Bu zam sonrasında oluşan emekli maaş farkı ödemeleri için beklenen açıklama yapıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ödenecek 3 bin 119 TL'lik farkın hangi gün hesaplara geçeceği kesinleşirken, ödeme sürecine ilişkin detaylar da belli oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Kanunun ek 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "16.881" ibaresi "20.000" olarak değiştirildi.

2026 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası fark ödeme tarihi belli oldu.

En düşüklü emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark ödemesi 4 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapmış olduğu açıklama şöyle:

"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2026 ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükselttik. Yaklaşık 11,4 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz."

TEK SEFERDE HESAPLARA YATIRILACAK!

Farklar tek seferde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Emeklilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak.

SGK bu kapsamda maaş farkı için emeklilerin hesaplarına yaklaşık 11,4 milyar TL ödeme yapacak.

KİM NE KADAR DESTEK ALACAK?

Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.

  • Kök Maaşı 12.000 TL olan: 8.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
  • Kök Maaşı 15.000 TL olan: 5.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
  • Kök Maaşı 18.000 TL olan: 2.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

  • Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
