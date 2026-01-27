Trend Galeri Trend Ekonomi 3.119 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI YATACAK! En düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler Resmi Gazete'de!

En düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükseltilmesini öngören yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, emekli maaşı farkı ödemeleri yeniden gündeme geldi. Ocak ayı itibarıyla 16.881 TL maaş alan emekliler için oluşan 3.119 TL tutarındaki en düşük emekli maaş farkı, Resmi Gazete'de yayımlanacak karar sonrası belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de ne zaman yürürlüğe girecek?

Giriş Tarihi: 27.01.2026 16:34