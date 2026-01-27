Trend Galeri Trend Ekonomi 3.119 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI YATACAK! En düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler Resmi Gazete'de!

3.119 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI YATACAK! En düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler Resmi Gazete'de!

En düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükseltilmesini öngören yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, emekli maaşı farkı ödemeleri yeniden gündeme geldi. Ocak ayı itibarıyla 16.881 TL maaş alan emekliler için oluşan 3.119 TL tutarındaki en düşük emekli maaş farkı, Resmi Gazete'de yayımlanacak karar sonrası belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de ne zaman yürürlüğe girecek?

Giriş Tarihi: 27.01.2026 16:34
3.119 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI YATACAK! En düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler Resmi Gazete’de!

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaşı farkı düzenlemesi Meclis'ten geçti. En düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, Ocak ayı maaşı 16.881 TL olan emekliler için 3.119 TL tutarında en düşük emekli maaş farkı oluştu. Söz konusu fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı, Resmi Gazete yayımlanma sürecinin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

3.119 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI YATACAK! En düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler Resmi Gazete’de!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ!

En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Yapılan düzenlemeyle birlikte 2026 Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseltildi.

3.119 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI YATACAK! En düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler Resmi Gazete’de!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren düzenleme, henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Bu hafta kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

3.119 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI YATACAK! En düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler Resmi Gazete’de!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli aylığına yapılan zam oranı ocak ayı içerisinde geçerli olacak.

Böylelikle ocak ayı farkı, şubat ayında emeklilerin hesabına yatırılacak.

3.119 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI YATACAK! En düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler Resmi Gazete’de!

4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

3.119 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI YATACAK! En düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler Resmi Gazete’de!

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.