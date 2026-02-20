Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüş kırılma çizgisinde! Gram altın 10.000 TL'yi görecek mi? İslam Memiş yeni trendi açıkladı

Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları sert düşüş sonrası kritik eşikte seyrine devam ediyor. Ons altın 5 bin dolar civarında fiyatlanırken, gümüş ise 80 doların altında seyrediyor. Değerli metaller için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni analiz geldi. Altın ve gümüşün kırılma çizgisinde olduğunu söyleen uzman isim gram altın için 10.000 TL hedefini yinelerken, 5'li rekor sonrası için trendi açıkladı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.02.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 09:12
Altın ve gümüş fiyatları, şok düşüşün ardından, tepki alımları ve kar satışlarıyla dalgalanmaya devam ediyor. FED tutanaklarındaki "şahin" yaklaşımların ardından ons altın 5 bin doların üzerinde seyrederken, ons gümüş ise 80 doların altında fiyatlanıyor. Yurt içinde ise gram altın 7 bin TL, gümüş ise 110 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken tahminlerde bulundu.

ALTIN VE GÜMÜŞ HAFTALIK KAYBA KOŞUYOR

FED'in faizde hem indirim hem de artış beklentilerinin öne çıktığı FOMC tutanaklarının ardından altın 5.000 doların üzerinde seyrine devam ediyor. Geçen haftayı 5.042 dolardan tamamlayan ons altın 5.037 dolardan başladığı haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Yeni günde 5002 dolardan fiyatlanan ons altında haftalık kayıp yüzde 1.50'nin üzerinde.

Gümüş ise şok düşüşün ardından ikinci büyük haftalık kayba ilerliyor. Yeni günde 78 dolardan fiyatlanan gümüşte haftalık kayıp yüzde 7'nin üzerinde seyrediyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Ons tarafındaki dalgalanma sonrasında gram altın ekranda 7 bin TL sınırında seyrini sürdürüyor. Gram altın yeni günde 7050 TL seviyesinde fiyatlanıyor. Haftaya 7.072 TL'den başlayan gram altın yüzde 1'in üzerinde kayba ilerliyor.

Gram gümüş ise 110 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. Haftalık kayıp ise yüzde 7'ye yakın konumda.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Kuyumcularda uzun bir süredir 7.400 TL'nin üzerinde seyreden fiziki gram altın, bu hafta 7.200 TL'ye kadar düşmüştü. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında bugün 7400 TL sınırında fiyatlanıyor.

Gram gümüş ise 115 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın 12.080 TL, yarım altın 24.146 TL, tam altın ise 47.875 TL'den işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE GÜMÜŞ YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube hesabı üzerinden yaptığı analizde piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek altın ve gümüş yatırımcıları için önemli öngörülerde bulundu. 2026 yılını "manipülasyon yılı" olduğunu hatırlatan Memiş, yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

ALTIN KIRLMA ÖNCESİ TAM ÇİZGİDE BEKLİYOR

Ons altın fiyatlarındaki dalgalanmaya dikkat çeken Memiş, fiyatların 5.190 dolar seviyesinden 4.850 dolara kadar gerilediğini, şu an ise 5.008 dolar seviyelerinde tutunmaya çalıştığını belirtti. Mevcut durumu, "Aşağıda 4.000 dolar, yukarıda 6.000 dolar var; tam çizgide bekliyor" sözleriyle özetledi.

İslam Memiş, "Ons altın 5.190 dolar seviyesinden 4.850 dolar seviyesine kadar geriledi; oradan şimdi tekrar toparladı ve 5.008 dolar seviyesinde. 5.000 dolardan uzaklaşmak istemiyor; "tam böyle ortada bekliyorum" diyor. Bak o kadar ilginç bir şey var ki; aşağıda 4.000 dolar var, yukarıda 6.000 dolar var; tam çizgide bekliyor. Gelen haber akışlarına göre bir kırılma gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA 10.000 TL SONRASI YENİ TREND

Gram altın için 2026 yılı öngörüsünü 10.000 TL olarak koruduğunu ifade eden analist, bu seviyeye ulaşıldıktan sonra sert bir düzeltme beklediğini şu sözlerle aktardı:

"10.000 liradan sonra tekrar 8.000 lira yaparlar altın vuruşla birlikte. Nasıl ki 6.000 dolar seviyesinden 4.000 dolara gelirler, 10.000 liradan da 8.000 liraya gerileyen bir trend görebiliriz."

YATIRIMCI NE YAPMALI?

İslam Memiş, ons altın 5.880 - 6.000 dolar aralığına ulaştığında %25'lik kademelerle satış yapacağını söyleyerek geçeceği yatırımı açıkladı. Uzman isim, "Biz Ramazan ayı boyunca böyle sessizce kenarda oturacağız; hiçbir şey yapmamak bile çok şey yapmaktır. Ramazan'da oruç tutarken stresli olabilirsin, yanlış kararlar verebilirsin. Ayrıca petrol lobisi ve silah lobisi, Müslümanların bu özel dönemlerini bilerek ve isteyerek seçerler; genelde cuma akşamlarını ve hafta sonlarını operasyon için kullanırlar. 2026 yılı bir manipülasyon yılıdır. Bu yıl malda olan, malını koruyan ve bu tuzağa düşmeyen herkes karlı çıkacaktır. Bu yıl para kazanma yılı değil, varlığı koruma yılıdır. Ons altın 6.000 dolar seviyelerine geldiğinde tak diye ayrılırsın; dolar veya euro pozisyonu alırsın. Benim kademeli satış noktam 5.880 - 6.000 dolar aralığıdır; buradan %25'lik kademelerle çıkarak dolar pozisyonumu alırım." diye konuştu.

GÜMÜŞTE "ŞAMPİYONLUK" DÖNEMİ KAPANDI

Geçtiğimiz yılın aksine gümüşün bu yıl şampiyon olmayacağını vurgulayan Memiş, gümüş yatırımcısını şu sözlerle uyardı:

"2026 yılında şampiyonumuz gümüş değil, dikkat edin düşürürler bu fiyata; aylarca beklersiniz."

Gümüşün ocak ayında 122 dolara kadar yükselip ardından hızla düştüğünü hatırlatan analist, 50 dolar seviyesinin üzerindeki gümüşü "pahalı" olarak nitelendirdi ve bu seviyelerin üzerinde maliyet yapmadığını belirtti. Gümüş için yukarıda en güçlü direnç seviyesini 90 dolar, aşağıda ise ana destek seviyesini 50 dolar olarak işaret etti.

20 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın
Alış: 7.050,20 ₺
Satış: 7.051,09 ₺

Çeyrek Altın
Alış: 11.918,00 ₺
Satış: 12.076,00 ₺

Yarım Altın
Alış: 23.837,00 ₺
Satış: 24.137,00 ₺

Tam Altın
Alış: 47.528,00 ₺
Satış: 48.045,00 ₺

Cumhuriyet Altını
Alış: 48.394,00 ₺
Satış: 49.129,00 ₺

Ata Altın
Alış: 48.822,00 ₺
Satış: 49.333,00 ₺

Has Altın
Alış: 7.050,20 ₺
Satış: 7.051,09 ₺

22 Ayar Bilezik
Alış: 6.651,85 ₺
Satış: 6.972,11 ₺

18 Ayar Altın
Alış: 5.325,50 ₺
Satış: 5.333,14 ₺