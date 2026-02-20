Altın ve gümüş kırılma çizgisinde! Gram altın 10.000 TL’yi görecek mi? İslam Memiş yeni trendi açıkladı

GRAM ALTINDA 10.000 TL SONRASI YENİ TREND

Gram altın için 2026 yılı öngörüsünü 10.000 TL olarak koruduğunu ifade eden analist, bu seviyeye ulaşıldıktan sonra sert bir düzeltme beklediğini şu sözlerle aktardı:

"10.000 liradan sonra tekrar 8.000 lira yaparlar altın vuruşla birlikte. Nasıl ki 6.000 dolar seviyesinden 4.000 dolara gelirler, 10.000 liradan da 8.000 liraya gerileyen bir trend görebiliriz."