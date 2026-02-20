Trend
Altın ve gümüş kırılma çizgisinde! Gram altın 10.000 TL'yi görecek mi? İslam Memiş yeni trendi açıkladı
Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları sert düşüş sonrası kritik eşikte seyrine devam ediyor. Ons altın 5 bin dolar civarında fiyatlanırken, gümüş ise 80 doların altında seyrediyor. Değerli metaller için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni analiz geldi. Altın ve gümüşün kırılma çizgisinde olduğunu söyleen uzman isim gram altın için 10.000 TL hedefini yinelerken, 5'li rekor sonrası için trendi açıkladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 20.02.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 09:12