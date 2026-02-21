Altın ve gümüşte ibre tersine döndü, rekor geldi! Gram altın 7.500 TL’yi aştı... İşte haftanın kazandıranı

Haftayı yüzde 1.50'nin üzerinde kayıpla kapatmaya hazırlanan sarı metal, 5.104 dolara kadar yükselerek cuma gününü yüzde 2,25'lik primle tamamladı. Bu rakam aynı zamanda haftalık en yüksek kapanış rakamı oldu. Ons altın 5.602 dolarla en yüksek seviyeyi test ettiği haftayı yüzde 2,36'lık kayıpla 4.865 dolardan tamamlamıştı.