Altın ve gümüşte ibre tersine döndü, rekor geldi! Gram altın 7.500 TL’yi aştı... İşte haftanın kazandıranı

Rekor serisine yatırımcısını şoke eden bir düşüşle sona erdiren altın ve gümüş bu hafta kritik eşiklerde yön arayışını sürdürmüştü. Haftalık kayba ilerleyen değerli metaller Trump'ın İran'a yönelik sözleriyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın 5.104 dolardan, ons gümüş ise 84 dolardan kapanış yaptı. Altın böylelikle haftalık rekora imza attı. Küresel piyasalardaki hareketle gram altın ve gram gümüş de yükseldi. BİST100 önceki kapanışının yüzde 1,74 altında haftayı tamamlarken, döviz kurları ise yatay seyrini sürdürdü. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları...

Giriş Tarihi: 21.02.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 10:00
Altın ve gümüş fiyatları, şok düşüşün ardından bu haftayı yükseliş ya da düşüş yönünde beklentiyle kritik sınırda sürdürüyordu. FED tutanaklarındaki "şahin" yaklaşımların ardından kritik çizgide fiyatlanan değerli metaller, Trump'ın İran'a yönelik sözleriyle yukarı yönlü harekete geçti.

ALTIN KAYIPTAN DÖNDÜ, REKOR KIRDI

Haftanın son işlem gününde 5 bin dolar eşiğinin hafif üzerinde seyreden ons altın, ABD Başkanı Trump'ın "İran'a askeri müdahale" ile ilgili soruya "Bunu değerlendiriyorum" şeklinde cevap vermesinin ardından güvenli liman talebiyle yükselişe geçti.

Haftayı yüzde 1.50'nin üzerinde kayıpla kapatmaya hazırlanan sarı metal, 5.104 dolara kadar yükselerek cuma gününü yüzde 2,25'lik primle tamamladı. Bu rakam aynı zamanda haftalık en yüksek kapanış rakamı oldu. Ons altın 5.602 dolarla en yüksek seviyeyi test ettiği haftayı yüzde 2,36'lık kayıpla 4.865 dolardan tamamlamıştı.

GÜMÜŞ DE ATAĞA GEÇTİ

Şok düşüşün ardından ikinci büyük haftalık kayba ilerleyen ons gümüş ise 80 dolar eşiğini aşarak 84,60 dolardan haftayı kapattı. Ons gümüş böylelikle 3 haftalık kayıp serisini sona erdirerek haftayı yüzde 9'luk bir primle tamamlamış oldu.

GRAM ALTINDA 7 BİN TL EŞİĞİ KIRILDI

Haftayı 7.000 TL eşiğinde dalgalanarak sürdüren gram altın, ons altındaki hareketle bu eşiği kırdı. Haftalık bazda yüzde 1,17 prim yapan gram altın, günlük yüzde 2,39 yükseliş ile 7.198 TL'den kapanış yaptı.

GRAM GÜMÜŞ 3 HAFTALIK SERİYİ BİTİRDİ

Gram gümüş ise 100 TL sınırından iyice uzaklaştı. Beyaz metal günlük yüzde 8, haftalık ise yüzde 10 yükseliş ile 119 TL'den kapanış yaptı. Böylelikle 3 haftalık kayıp serisi sona ermiş oldu.

FİZİKİ GRAM 7.500 TL'Yİ AŞTI

Kapalıçarşı piyasasında ise uzun zamandır 7.400 TL seviyesinden seyreden ve bu hafta en düşük 7.200 TL'yi gören fiziki gram altın 7.500 TL seviyesini aştı.

Kuyumcularda 8.000 TL'yi aşarak rekor kıran gram altın haftayı 7.511 TLden kapattı.

Gram gümüşte ise ekran ile kuyumcular arasındaki makas iyice kapandı. Ekranda 119 TL olan gram gümüş, kuyumcularda 123 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,32 yükselişle 47 bin 894 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 11 bin 755 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,33 artarak 11 bin 911 liraya yükseldi.

DOLAR YÜKSELDİ, AVRO DÜŞTÜ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 artarak 43,7700 lira, avro ise yüzde 0,62 düşerek 51,6060 lira oldu.

BORSA ÖNCEKİ KAPANIŞIN ALTINDA KAPATTI

BIST 100 endeksi, en düşük 13.718,14 puanı ve en yüksek 14.532,67 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,74 altında 13.934,06 puandan tamamladı.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI KAYBETTİRDİ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, emeklilik fonları yüzde 0,86 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,71 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

