Altın ve gümüşte ibre tersine döndü, rekor geldi! Gram altın 7.500 TL'yi aştı... İşte haftanın kazandıranı
Rekor serisine yatırımcısını şoke eden bir düşüşle sona erdiren altın ve gümüş bu hafta kritik eşiklerde yön arayışını sürdürmüştü. Haftalık kayba ilerleyen değerli metaller Trump'ın İran'a yönelik sözleriyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın 5.104 dolardan, ons gümüş ise 84 dolardan kapanış yaptı. Altın böylelikle haftalık rekora imza attı. Küresel piyasalardaki hareketle gram altın ve gram gümüş de yükseldi. BİST100 önceki kapanışının yüzde 1,74 altında haftayı tamamlarken, döviz kurları ise yatay seyrini sürdürdü. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları...
