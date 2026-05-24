Canlı Altın Fiyatları 24 Mayıs 2026: Kuyumcularda son durum ne, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

24 Mayıs 2026 Pazar günü altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Gram altın 6 bin 630 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yatırımcılar ile düğün hazırlığı yapan vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Kuyumcularda güncel alış-satış rakamları ve Kapalıçarşı'daki son durum merak ediliyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 24.05.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 09:21
Altın fiyatları bayram öncesi gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Küresel piyasalarda ons altındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasada gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarına doğrudan yansıyor. Yaz ayları ve düğün sezonunun etkisiyle kuyumcularda yoğunluk artarken, yatırımcılar da canlı altın fiyatlarını anbean takip ediyor. İşte, 24 Mayıs 2026 canlı altın fiyatları takip ekranı ile anlık alış satış rakamları;

ALTINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz hafta yüzde 4'e yakın bir kayıpla savaş boyunca en derin ikinci kaybını yaşayan altın, bu hafta sığ bir düşüş yaşadı. ABD-İran savaşındaki çözümsüzlüğün petrol ve dolar fiyatını yükseltmesiyle baskı altında kalmaya devam eden ons altın bu hafta 4.453-4.589 dolar aralığında dalgalandı.

Ons altın haftayı yüzde 0,68 düşüş ile 4.509 dolardan tamamladı.

İşte 24 Mayıs saat 09:15 itibarıyla anlık alış satış rakamları;

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.508,81

Satış: 4.509,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.812,00

Satış: 10.893,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.630,00

Satış: 6.630,84

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.623,00

Satış: 21.779,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 43.114,00

Satış: 43.419,00

