Trend Galeri Trend Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 31 Ocak 2026: Bugün gram, çeyrek, tarım ve tam altın ne kadar, kaç TL oldu?

Yatırımcıların gözdesi altın, 2026 yılının ilk ayını kritik bir seviyede kapatıyor. Küresel piyasalarda ons altının 4.855 dolar seviyesindeki mücadelesi sürerken, yurt içinde dolar kurundaki yatay seyir ve yerel talep altın fiyatlarını dengelemeye çalışıyor. Peki, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte haftalık kapanış sonrası serbest piyasa ve kuyumculardan alınan güncel alış-satış rakamları.

Giriş Tarihi: 31.01.2026 09:37
Altın piyasası için Ocak ayı, hem rekorların tazelendiği hem de ani düşüşlerin görüldüğü bir dönem oldu. Ayın son gününde (31 Ocak Cumartesi), piyasaların kapalı olmasına rağmen serbest piyasada ve kuyumcularda altın alış-satış işlemleri hafta kapanış verileri üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED) cephesinden gelen "faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerde kalabileceği" sinyalleri, altının ons fiyatını baskılasa da yeniden toparlanma eğilimi uzmanların gündeminde.

31 OCAK 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

(Not: Piyasa kapalı olduğu için fiyatlar son işlem günü verileridir ve kuyumcularda bölgelere göre farklılıklar gösterebilir.)

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL)
Gram Altın 6.786 TL 6.788 TL
Çeyrek Altın 11.662 TL 12.097 TL
Yarım Altın 23.324 TL 24.195 TL
Tam Altın 46.504 TL 48.204 TL

Cumhuriyet Altını 49.343 TL 50.084 TL
22 Ayar Bilezik 6.508 TL 7.006 TL
Ons Altın ($) $4.853 $4.855
Altın ve gümüş fiyatları kar satışlarıyla dün sert düşüşe geçti. Ons altın yüzde 3.46 kayıpla 5200 dolara, ons gümüş ise yüzde 4'ten fazla kayıpla 110 dolara geriledi.

Altında kayıp öğle saatlerine doğru daha da derinleşti. Ons altın yüzde 6 düşüşle 5 bin 100 doların altına kadar indi. Spot altın ons başına TSİ saat 12:00'da 5000 doların altına sarktı.