Canlı Altın Fiyatları 5 Şubat 2026: Toparlanıyor! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları, küresel piyasalardan gelen veriler ve döviz kurundaki hareketlilikle yön bulmaya devam ediyor. Özellikle ons altının 4.900 dolar üzerindeki kalıcılık çabası, yurt içinde gram altını yüksek seviyelere yakın tutuyor. Peki, 5 Şubat 2026 Perşembe günü gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte kuyumculardan ve serbest piyasadan alınan anlık alış-satış tablosu.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 10:50