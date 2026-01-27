Trend
Galeri
Trend Ekonomi
DUL VE YETİM AYLĞI | Emekliye 20.000 TL sonrası bayram müjdesi! İşte hisse başı dul/yetim ikramiye hesabı
DUL VE YETİM AYLĞI | Emekliye 20.000 TL sonrası bayram müjdesi! İşte hisse başı dul/yetim ikramiye hesabı
En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler dul ve yetim maaşına çevrildi. Ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin maaşında da taban aylık yükselecek. Ek 2.339 TL maaş alacak dul ve yetimler için bir diğer müjde ise bayram ikramiyesi olacak. Mevcut durumda 4 bin lira olarak uygulanan ikramiye tutarına zam gelmesi bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılmasıyla dul ve yetimlere yapılacak ikramiye ödemeleri de artacak. İşte hisse hisse dul ve yetimlerin alacağı bayram ikramiyesi...
Giriş Tarihi: 27.01.2026 09:57