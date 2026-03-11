EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ 2026 | SSK, Bağ-Ku emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi yatar?

2026 Emekli Maaşı ve Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emeklinin beklediği Mart ayı aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri nin ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan takvime göre, ödemeler sigorta koluna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve normal ödeme günlerine göre şu şekilde planlandı:

4 (a) SSK Kapsamında Olanlar

SSK emeklileri için ödemeler Mart ayı içindeki normal ödeme günlerine göre üç aşamada yapılacak:

- 17, 18, 19 ve 20 Mart olanların ödemeleri: 14 Mart 2026

- 21, 22 ve 23 Mart olanların ödemeleri: 15 Mart 2026

- 24, 25 ve 26 Mart olanların ödemeleri: 16 Mart 2026 tarihlerinde hesaplara yatacak.

4 (b) Bağ-Kur Kapsamında Olanlar

Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri iki grup halinde belirlendi:

- Normal ödeme günü 25 ve 26 Mart olanlar: 17 Mart 2026

- Normal ödeme günü 27 ve 28 Mart olanlar: 18 Mart 2026 tarihinde ödemelerini alacak.

4 (c) Emekli Sandığı Kapsamında Olanlar

- Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.