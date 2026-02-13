Trend
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026: İlk ödeme Ramazan Bayramı'nda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi kaç TL olacak?
Emekli bayram ikramiyesi zammı, yaklaşık 16 milyonu aşkın hak sahibini ilgilendiriyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılan ödemeler, son olarak 4 bin TL seviyesine yükseltilmişti. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 12,19'luk maaş artışının ardından, bayram ikramiyelerine ilişkin yeni tutarlar konuşuluyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2026 16:21