Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026: SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, yaklaşık 16 milyonu aşkın hak sahibini ilgilendiriyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılan ödemeler, son olarak 4 bin TL seviyesine yükseltilmişti. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 12,19'luk maaş artışının ardından, bayram ikramiyelerine ilişkin yeni tutarlar konuşuluyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 13.02.2026 12:55
Yaklaşan bayramlar öncesinde emekli bayram ikramiyesi ödemeleri mercek altına alındı. 2018 yılında hayata geçirilen uygulamada geçtiğimiz yıl önemli bir artış yapılmıştı. Milyonlarca hak sahibi yeni bir bayram ikramiyesi zammı gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Milyonlar açıklanacak rakama odaklanmış durumda.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, 2025 yılında yapılan yüzde 33,33'lük artışla 4 bin TL seviyesine yükseltilmişti. 2026 yılı için ise ikramiyenin 5 bin TL'ye çıkarılması yönünde çalışmalar yapılıyor.

Ekonomi yönetimi, olası artışın bütçeye etkisini değerlendirirken farklı senaryolar üzerinde hesaplamalarını sürdürüyor. Nihai rakamın, yürütülen teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

İKRAMİYE ARTIŞI İÇİN KANUN DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

Bayram ikramiyesinde artış yapılması halinde bunun yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekecek. İlgili bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Kabine toplantısında ele alınacak teklifin, Ramazan ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmesi planlanıyor. Düzenleme önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul'da oylanacak. Kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesi ödemesinden yalnızca emekliler değil, farklı hak sahipleri de yararlanıyor.

İkramiye alabilecek gruplar şöyle:

  • SGK'dan emekli aylığı alanlar

  • Yaşlılık, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar

  • Ölüm aylığı ve ölüm geliri alan hak sahipleri

  • Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

  • Şehit yakınları ve gaziler

  • Muharip gaziler

  • Güvenlik korucuları

  • Şampiyon sporcular

  • Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR ALACAK?

Bayram ikramiyesi ödemesi herkes için aynı tutarda yapılmıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, hisse oranlarına göre ödeme alıyor.

  • Eşten maaş alanlar: %75

  • Emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar: %50

  • Yetim aylığı alanlar: %25

Eğer 2026 yılında ikramiye tutarı 5 bin TL olarak belirlenirse;

  • %75 oranında hak sahibi olanlar 3.750 TL,

  • %50 oranında hak sahibi olanlar 2.500 TL,

  • %25 oranında hak sahibi olanlar ise 1.250 TL ödeme alacak.

17,7 MİLYON EMEKLİYE 150 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE ÖDEME

2026 yılında yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin toplam tutarının 150 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Kamu maliyesi açısından önemli bir kalem oluşturan ikramiyeler, her yıl bütçede ciddi bir paya ulaşıyor.

2025 yılında yalnızca Kurban Bayramı döneminde 57,4 milyar TL ödeme yapılırken, yıl genelinde toplam tutar 100 milyar TL'yi geçmişti. 2024 yılında ise bayram ikramiyeleri için ödenen toplam miktar 84,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

2026 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak.

Geçmiş yıllardaki ödeme takvimleri dikkate alındığında, ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Ödeme planına göre:

  • Bağ-Kur emeklileri (aylık ödeme günü 25-28 olanlar) 9 Mart'ta,

  • Emekli Sandığı emeklileri 10 Mart'ta,

  • SSK emeklileri ise tahsis numaralarına göre 11-13 Mart tarihleri arasında ödemelerini alabilecek.