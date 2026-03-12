Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2026: SSK, Bağ-Kur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2026 ödemeleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, emekli bayram ikramiyesi 2026 tutarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde hesaplara yatırılan ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağı ve ödeme takvimi merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 00:53
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için verilen emekli bayram ikramiyesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen emekli bayram ikramiyesi 2026 kapsamında milyonlarca hak sahibinin alacağı tutar ve ödeme tarihi gündemde yer alıyor. Bayram öncesinde hesaplara yatırılması beklenen ikramiye ödemeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDENECEĞİ TARİHLER BELLİ OLDU!

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiyelerin yatacağı tarihleri paylaştı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.

Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum."

2026 Emekli Maaşı ve Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emeklinin beklediği Mart ayı aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan takvime göre, ödemeler sigorta koluna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve normal ödeme günlerine göre şu şekilde planlandı:

4 (a) SSK Kapsamında Olanlar
SSK emeklileri için ödemeler Mart ayı içindeki normal ödeme günlerine göre üç aşamada yapılacak:

- 17, 18, 19 ve 20 Mart olanların ödemeleri: 14 Mart 2026
- 21, 22 ve 23 Mart olanların ödemeleri: 15 Mart 2026
- 24, 25 ve 26 Mart olanların ödemeleri: 16 Mart 2026 tarihlerinde hesaplara yatacak.

4 (b) Bağ-Kur Kapsamında Olanlar

Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri iki grup halinde belirlendi:

- Normal ödeme günü 25 ve 26 Mart olanlar: 17 Mart 2026

- Normal ödeme günü 27 ve 28 Mart olanlar: 18 Mart 2026 tarihinde ödemelerini alacak.

4 (c) Emekli Sandığı Kapsamında Olanlar

- Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANACAK?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

2018 - 2020: Uygulamanın ilk yıllarında ödemeler 1.000 TL olarak sabitlendi.

2021: İlk güncelleme ile tutar 1.100 TL'ye çıkarıldı.

2023: Önemli bir artışla ikramiyeler 2.000 TL seviyesine ulaştı.

2024: Bir önceki yıla oranla %50 artış yapılarak 3.000 TL ödeme yapıldı.

2025 - Günümüz: Güncel tutar bayram başına 4.000 TL olarak belirlendi.

2026 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi 4.000 TL olarak yapılacak.

HERKES AYNI ORANDA MI ALACAK?

Dul ve yetim maaşı alanlar için ikramiyeler hisse oranlarına göre ödeniyor. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.