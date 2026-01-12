Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ PROMOSYONU 2026: Yarış kızıştı, 31 bin TL'ye dayandı! SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Emekli promosyonu 2026 emekli zammı oranının açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Bankalar yeni müşteri kapmak için kesenin ağzını açarken bazı özel bankalar da promosyon ödemeleri ödül paketleri ile beraber 31 bin lira seviyelerine kadar yükseldi. En yüksek emekli promosyonu hangi banka tarafından ödeniyor? SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? İşte banka promosyonları ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:14
Emekli promosyonu 2026 yarışı başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanması emekli banka promosyonu 2026 tutarını da değiştirdi. Özel bankalar ve kamu bankaları emekli promosyon ödemelerini yeni kampanyalar eşliğinde yeniledi. Bazı bankalar promosyonları 31 bin TL'ye kadar taşıdılar.

Özel bankalarla beraber kamu bankaları da yeni yarışın içine girdi. Promosyon ödemelerinin yanında fatura ödeme garantisi, kredi kartı bonusları ve özel sağlık paketleri destekler de sunuyor. Emekli zammı sonrası çalıştığı bankayı değiştirmek isteyen ve daha fazla promosyon ödemesi almak isteyen bankalara koşuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU 2026

QNB EMEKLİ PROMOSYONU

Bankalar arası rekabette QNB ön plana çıkıyor. 8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını QNB'ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşını bankada alan 31.000 TL'ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca, banka bazı ek fırsatlar da sunuyor:

  • İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı!
  • Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödül!
  • 3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
  • İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödül
  • Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimumtek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül!
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Öte yandan Akbank'tan SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL'ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül. Bankanın internet sitesi şu ifadelere yer veriliyor: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.

Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi, 19 Eylül 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerine 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.