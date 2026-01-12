Trend
EMEKLİ PROMOSYONU 2026: Yarış kızıştı, 31 bin TL'ye dayandı! SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?
Emekli promosyonu 2026 emekli zammı oranının açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Bankalar yeni müşteri kapmak için kesenin ağzını açarken bazı özel bankalar da promosyon ödemeleri ödül paketleri ile beraber 31 bin lira seviyelerine kadar yükseldi. En yüksek emekli promosyonu hangi banka tarafından ödeniyor? SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? İşte banka promosyonları ile ilgili detaylar…
Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:14