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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu: Emekliye zam oranı ne kadar olacak?
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu: Emekliye zam oranı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı TÜFE oranlarını açıklamasıyla emekli zammı için 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Böylelikle ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarına yönelik toplam TÜFE ortaya çıktı. Peki, Merkez Bankası'nın haziran ayı için tahmin ettiği yüzde 1,52'lik beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekli maaşı tablosu nasıl şekillenecek? SSK, Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte emekliye zam maratonunda son gelişmeler…
Giriş Tarihi: 09.06.2026 06:26
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 06:27