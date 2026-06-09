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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu: Emekliye zam oranı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı TÜFE oranlarını açıklamasıyla emekli zammı için 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Böylelikle ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarına yönelik toplam TÜFE ortaya çıktı. Peki, Merkez Bankası'nın haziran ayı için tahmin ettiği yüzde 1,52'lik beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekli maaşı tablosu nasıl şekillenecek? SSK, Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte emekliye zam maratonunda son gelişmeler…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2026 06:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 06:27
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu: Emekliye zam oranı ne kadar olacak?

Emekli zammı için temmuz ayında yapılacak zam büyük oranda netleşti. SSK Bağkur emekli maaşı hesabı için sadece bir tak veri kaldı. Merkez Bankası haziran ayında TÜFE'nin yüzde 1,5 olmasını bekliyor. İşte emekliye zam oranı ve beklentilere göre yeni hesap tablosu…

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu: Emekliye zam oranı ne kadar olacak?

MAYIS ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu: Emekliye zam oranı ne kadar olacak?

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu: Emekliye zam oranı ne kadar olacak?

EMEKLİYE ZAM ORANLARI

Toplam enflasyon: %16.61
5 aylık enflasyon farkı: %5.04
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %12.40

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu: Emekliye zam oranı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI OCAKTA NE KADAR OLDU?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira oldu.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu: Emekliye zam oranı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu: Emekliye zam oranı ne kadar olacak?

TAHMİNLERE GÖRE YENİ HESAP

Toplam enflasyon: %18.38
5 aylık enflasyon farkı: %6.65
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %14.12

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu: Emekliye zam oranı ne kadar olacak?
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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