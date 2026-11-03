Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı’nın 2027 bütçesi

BAYRAM İKRAMİYESİ

Bakanlık 2026 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında her bir emekliye 8 bin TL olmak üzere toplam 16 milyon 10 bin 380 kişiye 150 milyar TL'ye yakın bayram ikramiyesi verdi. 2027 yılında da bayram ikramiyesi verilmeye devam edilecek. Buna göre 16 milyon 410 bin kişiye 200 milyar TL'yi bulan ödeme gerçekleştirilecek.