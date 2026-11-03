Trend Galeri Trend Ekonomi Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı'nın 2027 bütçesi

Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı'nın 2027 bütçesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe hedeflerinde istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele öne çıktı. Bütçe teklifinde işverenlere yaklaşık 11,8 milyon prim teşviki verilmesi, 16 milyon 410 bin kişiye ise toplam 200 milyar TL'yi bulan bayram ikramiyesi ödenmesi öngörüldü.

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ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 03.11.2026 07:01 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 07:03
Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı’nın 2027 bütçesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe hedeflerinde işverenlere yönelik milyarlarca teşviklere öncelik veriliyor. 2027 yılında 11.8 milyon işveren prim teşviği verilmesi öngörülüyor. İstihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele alt programları kapsamında yürütülecek faaliyetlere 433.5 milyar TL ödenek ayrıldı.

Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı’nın 2027 bütçesi

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ EYLEM PLANI
Çocuk işçiliğinin gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede önemli bir sorun olmaya devam ettiği tespitinin yapıldığı bütçe teklifinde, çocuk işçiliğine sebep olan faktörlerin başında yoksulluk ve işsizliğin geldiği ifade edildi.

Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı’nın 2027 bütçesi

Teklifte "Ebeveynlerin işsizliği ve yetersiz hane halkı geliri, çocukların çalışmalarına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, gelir kaynakları kıt olan ailelerin çocuklarını okula göndermekten kaçınması ve eğitimsizliği, eğitim hizmetlerine erişememe, kırdan kente göç, geleneksel bakış açısı, işverenlerin çocuk iş gücü talebi ve düzensiz göç çocuk işçiliği sorunu doğurmaktadır."

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Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı’nın 2027 bütçesi

32 BİN ÇOCUK İŞÇİYE ULAŞILACAK
Teklifte yeni dönemde ulusal politika ve program çerçevesi hazırlıklarına başlanacağını kaydedildi. Teklifte çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında ulaşılan çocuk sayısının 30 bine ulaştığı belirtilirken, 2027 hedefinin ise 32 çocuk işçisi olduğu ifade edildi.

Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı’nın 2027 bütçesi

Mevsimlik tarım işçilerine verihen kamu hizmetlerinin etkin şekilde sunulması için "mevsimsel göç haritası"nın çıkarılacağı belirtilen teklifte, 2026 yılında 70 bin mevsimlik tarım işçisine ulaşıldığı, bu rakamın 2027 yılında 75 bine çıkmasının öngörüldüğü dile getirildi. Ulusal istihdam politikasının oluşturulması ve istihdamın korunması amacıyla işveren teşviklerine hız verilecek. Bu kapsamda 11 milyon 794 bin 962 işletmeye işveren prim teşviki verilecek.

Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı’nın 2027 bütçesi

433.5 MİLYAR ÖDENEK
İstihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele alt programları kapsamında yürütülecek faaliyetlere haziran 2026 itibarıyla 238.5 milyar TL harcama yapan Çalışma Bakanlığı, 2027 yılında bu amaçla 433.5 milyar TL ödenek ayırdı.

Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı’nın 2027 bütçesi

BAYRAM İKRAMİYESİ
Bakanlık 2026 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında her bir emekliye 8 bin TL olmak üzere toplam 16 milyon 10 bin 380 kişiye 150 milyar TL'ye yakın bayram ikramiyesi verdi. 2027 yılında da bayram ikramiyesi verilmeye devam edilecek. Buna göre 16 milyon 410 bin kişiye 200 milyar TL'yi bulan ödeme gerçekleştirilecek.

Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı’nın 2027 bütçesi

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU
İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki miktar Eylül 2026 itibariyle 883.2 Milyar TL olurken, 2026 yılı sonu itibariyle bu rakamın 1 trilyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Fondan 7 Ekim itibariyle 20 milyon 501 bin kişiye 365 milyar TL ödeme yapıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI