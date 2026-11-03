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Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı'nın 2027 bütçesi
Emekliye 200 milyar TL bayram ikramiyesi, işverene teşvik! İşte Çalışma Bakanlığı'nın 2027 bütçesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe hedeflerinde istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele öne çıktı. Bütçe teklifinde işverenlere yaklaşık 11,8 milyon prim teşviki verilmesi, 16 milyon 410 bin kişiye ise toplam 200 milyar TL'yi bulan bayram ikramiyesi ödenmesi öngörüldü.
Giriş Tarihi: 03.11.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 07:03