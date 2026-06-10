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Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları Orta Doğu'da gece yarısı tırmanan jeopolitik riskler nedeniyle ABD'den gelecek kritik veriler öncesinde yönünü aşağı çevirdi. Ons altın 4.300 dolar, gram altın ise 6.400 TL'lik güçlü desteğin altına düştü. Gümüş fiyatlarında da benzer şekilde şok düşüş yaşanıyor. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2026 07:53 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 08:14
Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

Haftalardır jeopolitik risklerle kritik seviyelerde tutunmayı başaran altın ve gümüş fiyatlarında rüzgar terse döndü. ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlendirmesiyle geçen hafta haftayı çok ağır kayıplarla kapatan değerli metaller, ABD'ni İran'a helikopter misillemesiyle kritik eşiğin de altına geriledi.

Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

ONS ALTINDA BÜYÜK KAYIP

Cuma günü yaşanan yüzde 4'lük sert kaybın ardından 4.3000 dolar seviyesinde tutunan ons altın bugün kritik desteği aşağı yönlü kırdı. Ons altın jeopolitik risklerin tırmanmasıyla ABD tüketici enflasyonu verisi öncesinde 4.100 desteğine yöneldi. Yüzde 2'yi aşkın kayıp yaşayan altın 4.175 dolarda dengeledi.

Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

GRAM ALTIN 6.000 TL'YE DOĞRU DÜŞÜYOR

Küresel piyasalarda yaşanan şok düşüş yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Altının gramı 6.400'lük desteği aşağı yönlü kırarak yüzde 2'yi aşkın kayıpla 6.188 TL'ye kadar geriledi. Yeni günde ise 6.191 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor. Haftalık kayıp ise şimdiden yüzde 6.5'e yaklaşmış durumda.

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Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARI MART AYINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Ons gümüş, jeopolitik risklerle yüzde 2,76 kayıpla 63 dolara geriledi. Gram gümüş ise 94 TL'ye kadar düştü. Beyaz metal böylelikle mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan şok düşüş fiziki tarafa da yansıdı. Kapalıçarşı'da altının gramı 6.500 TL seviyesinden hızla 6.300 TL seviyesine geriledi. Günlük yüzde 3,65 kayıp yaşayan gram altın yeni günde 6.305 TL'den fiyatlanıyor. Haftalık kayıp ise şimdiden yüzde 5,36 civarında.

Çeyrek Altın 10.284 TL'ye, yarım altın 20.550 TL'ye, tam altın ise 41.064 TL'ye kadar düştü.

Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
HAS ALTIN 6.231,85 6.288,10 %-6,35
ONS 4.175,1 4.175,6 %-9,57
USD/KG 134.420 135.420 %-8,70
EUR/KG 116.460 117.540 %-7,47
22 AYAR 5.668,98 5.953,69 %-6,37
GRAM ALTIN 6.201,09 6.307,38 %-6,34
ALTIN GÜMÜŞ 62,52 67,80 %7,88
YENİ ÇEYREK 10.159 10.287 %-6,63
ESKİ ÇEYREK 10.096 10.236 %-6,40
YENİ YARIM 20.330 20.548 %-6,74
ESKİ YARIM 20.037 20.290 %-6,49
YENİ TAM 40.528 41.053 %-6,41
ESKİ TAM 40.167 40.644 %-6,05
YENİ ATA 41.538 41.996 %-6,55
ESKİ ATA 41.444 41.901 %-6,13
YENİ ATA5 206.911 210.086 %-8,00
ESKİ ATA5 206.599 209.143 %-6,76
YENİ GREMSE 100.962 102.553 %-6,91
ESKİ GREMSE 100.651 101.924 %-6,05
14 AYAR 3.399,83 4.587,26 %-5,70
GÜMÜŞ TL 92,125 99,332 %-11,46
GÜMÜŞ ONS 63,63 63,67 %-15,64
GÜMÜŞ USD 1.997,50 2.150,00 %-13,68
PLATİN ONS 1.658,00 1.663,00 %-16,67
PALADYUM ONS 1.198,50 1.202,90 %-22,29
PLATİN/USD 48.300 53.470 %-16,66
PALADYUM/USD 28.530 38.670 %-22,30
Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Analistler altın fiyatları için 50 günlük ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın birbirini aşağı yönlü kesmesiyle teknik olarak ölümcül kesişim (death cross) formasyonunun oluştuğunu belirtiyor. Teknik göstergeler emtiadaki düşüş trendinin enflasyon raporu öncesinde derinleşebileceğine işaret ediyor. Elliot Dalga prensibi çerçevesinde değerlendirilen grafiklerde aşağı yönlü hareketin hızlanması halinde emtianın 23 Mart tarihindeki dip noktası olan 4.092 dolar seviyesini test edebileceği öngörülüyor.

Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

Finans Analisti İslam Memiş ise piyasaların aslında barış ve anlaşma beklentisi içinde olduğunu ancak bu beklentinin karşılık bulmadığını belirtiyor.

A Haber'e konuşan İslam Memiş, ons altında 4186 ve 4100 dolar seviyelerini kritik destek, 4440 dolar seviyesini ise direnç olarak işaret etti.

Memiş, gram altın fiyatlarının 6.400 – 6.500 TL bandında hareket ettiğini, fiziki altının ise yaklaşık 6.500 TL seviyelerinde işlem gördüğünü söyledi.

Kısa vadede gram altında 6.300 – 6.800 TL aralığının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

GRAM ALTINDA YENİ RALLİ MÜMKÜN MÜ?

Gram altının ilk kez bu kadar gerilediğini söyleyen İslam Memiş, ralli tahmini yaptı. Altında puslu havaya rağmen umut verici bir tablo çizen Memiş, "Merkez bankaları dolarizasyondan kaçmak ve kendilerini korumak için altın rezervlerini hızla artırıyor, savaş ve kriz ortamı süt liman olduğunda gram altın tarafında iç piyasada 7 bin liralara yakın bir ralli görmemiz mümkün" dedi.

Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?

Gram altın kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #KAPALIÇARŞI