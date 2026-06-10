Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
|Ürün
|Alış
|Satış
|Değişim
|HAS ALTIN
|6.231,85
|6.288,10
|%-6,35
|ONS
|4.175,1
|4.175,6
|%-9,57
|USD/KG
|134.420
|135.420
|%-8,70
|EUR/KG
|116.460
|117.540
|%-7,47
|22 AYAR
|5.668,98
|5.953,69
|%-6,37
|GRAM ALTIN
|6.201,09
|6.307,38
|%-6,34
|ALTIN GÜMÜŞ
|62,52
|67,80
|%7,88
|YENİ ÇEYREK
|10.159
|10.287
|%-6,63
|ESKİ ÇEYREK
|10.096
|10.236
|%-6,40
|YENİ YARIM
|20.330
|20.548
|%-6,74
|ESKİ YARIM
|20.037
|20.290
|%-6,49
|YENİ TAM
|40.528
|41.053
|%-6,41
|ESKİ TAM
|40.167
|40.644
|%-6,05
|YENİ ATA
|41.538
|41.996
|%-6,55
|ESKİ ATA
|41.444
|41.901
|%-6,13
|YENİ ATA5
|206.911
|210.086
|%-8,00
|ESKİ ATA5
|206.599
|209.143
|%-6,76
|YENİ GREMSE
|100.962
|102.553
|%-6,91
|ESKİ GREMSE
|100.651
|101.924
|%-6,05
|14 AYAR
|3.399,83
|4.587,26
|%-5,70
|GÜMÜŞ TL
|92,125
|99,332
|%-11,46
|GÜMÜŞ ONS
|63,63
|63,67
|%-15,64
|GÜMÜŞ USD
|1.997,50
|2.150,00
|%-13,68
|PLATİN ONS
|1.658,00
|1.663,00
|%-16,67
|PALADYUM ONS
|1.198,50
|1.202,90
|%-22,29
|PLATİN/USD
|48.300
|53.470
|%-16,66
|PALADYUM/USD
|28.530
|38.670
|%-22,30