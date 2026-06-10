Gram altında büyük çöküş! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

Finans Analisti İslam Memiş ise piyasaların aslında barış ve anlaşma beklentisi içinde olduğunu ancak bu beklentinin karşılık bulmadığını belirtiyor.

A Haber'e konuşan İslam Memiş, ons altında 4186 ve 4100 dolar seviyelerini kritik destek, 4440 dolar seviyesini ise direnç olarak işaret etti.

Memiş, gram altın fiyatlarının 6.400 – 6.500 TL bandında hareket ettiğini, fiziki altının ise yaklaşık 6.500 TL seviyelerinde işlem gördüğünü söyledi.

Kısa vadede gram altında 6.300 – 6.800 TL aralığının takip edilmesi gerektiğini belirtti.