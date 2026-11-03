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Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD-İran arasındaki diplomatik temaslar altına destek verirken, Fed'in faiz politikası ve küresel piyasalardaki satış baskısı yükselişi sınırladı. Ons altın, pazartesi günü yüzde 2'yi aşan yükselişle 4 bin dolara kadar yükseldikten sonra yeniden düşüşe geçti. Gram altında da rüzgar terse döndü. İşte altın fiyatlarında son durum...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2026 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 09:00
Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları, cuma günü yaşanan sert kaybın ardından pazartesi günü yüzde 2'den fazla yükselerek toparlanma sinyali verdi. İran'ın savaşını sona erdirecek anlaşmaya yönelik umutların artmasıyla dün yaşanan yükseliş kalıcı olmadı.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

ONS ALTIN 4 BİN DOLARDAN UZAKLAŞTI

Altının ons fiyatı, bugün TSİ 07.12 itibarıyla yüzde 0,3 gerileyerek 3 bin 929,41 dolara indi. Değerli metal, cuma günü yüzde 3,6 düşerek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle 6.400 TL'ye kadar yükselen gram altın yeni günde kritik eşikten uzaklaştı. Spot piyasada gram altın 6.308,924 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde 6.373,113 TL'ye kadar yükselen gram altın, 6.303,755 TL seviyesine kadar geriledi.

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Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Has altın 6.277,379 TL seviyesinde bulunurken yüzde 0,49 geriledi. Cumhuriyet altını ise diğer altın türlerinden ayrışarak yüzde 0,83 yükselişle 42.628 TL seviyesine çıktı.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 10.315,09 TL seviyesinde işlem görürken yarım altının fiyatı 20.630,18 TL oldu. Ziynet altın 41.134,18 TL seviyesinde bulunuyor. Ata altın 42.861,02 TL, iki buçuk altın 102.967,88 TL ve gremse altın 103.665,33 TL seviyesinde işlem görüyor.

Bilezik fiyatlarında ise son fiyatlar 22 ayar bilezikte 5.782,43 TL, 18 ayar bilezikte 4.628,48 TL ve 14 ayar bilezikte 3.614,02 TL olarak kaydedildi.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTINA DESTEK VERDİ

ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların sürmesi, enerji piyasalarındaki tansiyonu düşürdü. İran ve Katar'ın görüşmeleri üçüncü gün de sürdürmesinin ardından petrol fiyatları pazartesi günü yaklaşık yüzde 8 geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklarken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini liderinin hükümete barış görüşmelerini sürdürmesi için daha fazla yetki verdiğini bildirdi.

Ortadoğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükselterek enflasyonu artırabileceği ve merkez bankalarını faiz artırımına yöneltebileceği endişesi, yıl boyunca altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Petrol fiyatlarındaki gerileme ise enflasyon endişelerini hafifleterek altına destek sağladı.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Reuters'a değerlendirmelerde bulunan Zaner Metals Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Metal Stratejisti Peter Grant, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifleterek altına bir miktar destek sağladığını belirtti.

Grant, piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artıracağı beklentisinin sürdüğünü, ancak son gelişmelerle bu olasılığın bir miktar gerilediğini ifade etti. Doların seyrinin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

CME Group'un FedWatch aracına göre Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 77 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 80 düzeyindeydi.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

ALTINDA AŞIRI SATIŞ BASKISI HAFİFLEDİ

Altının aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde bulunup bulunmadığını ölçen 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) de toparlanma sinyali verdi. Cuma günü 30 seviyesinde bulunan RSI, pazartesi günü yaklaşık 37'ye yükseldi. Bu hareket, altındaki aşırı satış baskısının bir miktar hafiflediğine işaret etti.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

ABD ARA SEÇİMLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Yatırımcılar, 3 Kasım'da gerçekleştirilen ABD ara seçimlerinin mali politikalar, jeopolitik gelişmeler ve genel piyasa koşulları üzerindeki olası etkilerini takip ediyor. Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti, yüksek enerji maliyetlerinin yarattığı siyasi baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Julius Baer analisti Carsten Menke, ara seçim sonuçlarının ABD'nin mali görünümünü altın fiyatlarında önemli bir değişime yol açacak ölçüde etkilemesini beklemediğini belirtti.

Menke, seçim sonucu ne olursa olsun bütçe açıklarının devam edeceğini, ABD'nin borç yükü ve faiz giderlerinin yüksek kalacağını ifade etti. Bu görünümün, uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen unsurlardan biri olmayı sürdüreceğini değerlendirdi.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

ALTINDA 18 YILIN EN KÖTÜ EKİM AYI

Altın fiyatları, ekim ayında yaşanan sert düşüşle son 18 yılın en kötü ekim ayı performansını kaydetti. Ons altın, cuma günü 3 bin 875 dolara kadar gerileyerek ayı tamamladı. Son işlem gününde yüzde 3,6 düşen altının aylık kaybı yüzde 12,7'ye ulaştı. Böylece değerli metal, 2008 küresel finans krizinden bu yana en kötü ekim ayını geride bıraktı.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

3 BİN 970 DOLAR KRİTİK

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, X hesabından yaptığı değerlendirmede, son düşüşlerin ardından yakın dönemde altın alan yatırımcıların önemli bölümünün maliyetinin altında pozisyon taşıdığına dikkat çekti. Hansen, teknik göstergelerdeki bozulmanın yeni satışları ve uzun pozisyonların tasfiyesini beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Hansen'e göre altının 3 bin 970 dolar civarındaki kritik destek seviyesinin altına inmesi, teknik görünümü zayıflattı. Altının Ekim 2025'te görülen 3 bin 886 dolarlık düzeltme dibinin de altında kapanış yapması, satış baskısının devam edebileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Analist, bozulan momentumun kısa vadede satışları hızlandırabileceğini ve uzun pozisyonların kapatılması riskini artırabileceğini belirtti. Hansen'e göre altının kısa vadeli görünümünün yeniden nötrleşmesi için 4 bin doların üzerine çıkması gerekiyor.

Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

UZUN VADELİ ALTIN BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Hansen'e göre artan kamu borçları, mali sürdürülebilirliğe ilişkin endişeler, jeopolitik parçalanma ve doların küresel rezerv para sistemindeki ağırlığının azalması, altının portföy çeşitlendirme aracı olma özelliğini desteklemeyi sürdürüyor.

Ancak analiste göre bu uzun vadeli unsurlar, mevcut teknik satış baskısını, azalan risk iştahını ve enerji kaynaklı enflasyonun faizleri yüksek tutabileceği endişesini şimdilik dengeleyemiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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