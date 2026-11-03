Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD-İran arasındaki diplomatik temaslar altına destek verirken, Fed'in faiz politikası ve küresel piyasalardaki satış baskısı yükselişi sınırladı. Ons altın, pazartesi günü yüzde 2'yi aşan yükselişle 4 bin dolara kadar yükseldikten sonra yeniden düşüşe geçti. Gram altında da rüzgar terse döndü. İşte altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 03.11.2026 08:44
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 09:00