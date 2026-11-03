Gram altında toparlanma kısa sürdü! İşte güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Reuters'a değerlendirmelerde bulunan Zaner Metals Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Metal Stratejisti Peter Grant, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifleterek altına bir miktar destek sağladığını belirtti.

Grant, piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artıracağı beklentisinin sürdüğünü, ancak son gelişmelerle bu olasılığın bir miktar gerilediğini ifade etti. Doların seyrinin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

CME Group'un FedWatch aracına göre Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 77 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 80 düzeyindeydi.