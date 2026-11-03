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İstanbul'da evini yenileyene 3 milyon TL'lik fırsat! Binlerce kişi başvurdu... İşte şartlar ve koşullar
İstanbul'da evini yenileyene 3 milyon TL'lik fırsat! Binlerce kişi başvurdu... İşte şartlar ve koşullar
İstanbul'un dönüşümü hızlanıyor. Vatandaş kamu desteklerine yoğun ilgi gösteriyor. Uygun koşullu finansman desteğine 34 bin 606 hak sahibi 303 bin 170 bağımsız bölüm için başvuru yaptı. Kampanya bir yıl daha uzatılırken, şartları sağlayanlara yüzde 0.69 faizle, 180 ay vadeli 3 milyon liraya kadar finansman sağlanıyor. Peki başvuru şartları ve koşulları ne? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.11.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 06:38