İstanbul’da evini yenileyene 3 milyon TL’lik fırsat! Binlerce kişi başvurdu... İşte şartlar ve koşullar

KAMPANYA 1 YIL UZATILDI

İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesi için devreye alınan bir diğer destek olan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile hibe, uygun şartlarda kredi ve taşınma desteği sunuluyor. Kampanya yılsonunda sona erecekken, vatandaşa 31 Aralık 2027'ye kadar fırsat verildi. Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. İşyerleri için de 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Kredi taksit ödemeleri yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmazken, sonraki yıllar TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.