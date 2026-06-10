KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı
Ev sahibi olmak isteyenler konut kredi faizi oranlarını yakından takip ediyor. 11 Haziran'da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Böylelikle piyasalardaki tüm faiz oranları Merkez'in kararına göre yeniden şekillenecek. Bankaların müşterilerine sundukları 1.000.000 liralık 120 vadeli konut kredisi faiz oranları değişiklik gösteriyor. İşte güncel konut kredisi faizleri… En uygun konut kredisi hangi bankada?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 10:45