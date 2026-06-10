KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

KONUT KREDİLERİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Merkez Bankası son yaptığı toplantının ardından politika faizlerini yüzde 37'de bıraktı. Pek çok analist ve uzmana göre banka yeniden faizleri pas geçecek. Konut kredileri tarafında ise bankadan bankaya değişen oranlar var. Konut kredileri yüzde 2,89 ile yüzde 3 bandında hareket ediyor. Bankaların faiz oranlarına göre ödeme planı nasıl oluyor?