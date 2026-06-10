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KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

Ev sahibi olmak isteyenler konut kredi faizi oranlarını yakından takip ediyor. 11 Haziran'da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Böylelikle piyasalardaki tüm faiz oranları Merkez'in kararına göre yeniden şekillenecek. Bankaların müşterilerine sundukları 1.000.000 liralık 120 vadeli konut kredisi faiz oranları değişiklik gösteriyor. İşte güncel konut kredisi faizleri… En uygun konut kredisi hangi bankada?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 10:45
KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

Nakit yerine kredi çekerek ev almak isteyenler güncel konut kredi faizlerine yönelik araştırmalarına devam ediyor. Türkiye'de ev almak isteyen milyonlarca kişi en uygun konut kredi faizi hangi bankada? sorusunu soruyor. Merkez Bankası'nın faiz kararına göre bankalarda verilen faiz oranları değişecek. İşte detaylar…

KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

KONUT KREDİLERİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Merkez Bankası son yaptığı toplantının ardından politika faizlerini yüzde 37'de bıraktı. Pek çok analist ve uzmana göre banka yeniden faizleri pas geçecek. Konut kredileri tarafında ise bankadan bankaya değişen oranlar var. Konut kredileri yüzde 2,89 ile yüzde 3 bandında hareket ediyor. Bankaların faiz oranlarına göre ödeme planı nasıl oluyor?

KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

GÜNCEL KONUT KREDİ FAİZLERİ VE ÖDEME PLANI

İşte 1 milyon liranın aylık geri ödemesi

AKBANK

İlk Evim Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %2,89
  • Aylık Taksit 29.878,54 TL
  • Toplam Ödeme: 3.627.174 TL
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KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

Vakıf Katılım

Konut Finansmanı

  • Kâr Payı Oranı: %2,63
  • Aylık Taksit: 27.521,09 TL
  • Toplam Ödeme: 3.324.530 TL
KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

Ziraat Katılım

Konut Finansmanı

  • Kâr Payı Oranı: %2,74
  • Aylık Taksit: 28.512,47 TL
  • Toplam Ödeme: 3.434.696 TL
KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

Kuveyt Türk

Konut Finansmanı

  • Kâr Payı Oranı: %2,83
  • Aylık Taksit: 30.797,66 TL
  • Toplam Ödeme: 3.718.403 TL
KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

Garanti BBVA

Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,14
  • Aylık Taksit: 32.187,84 TL
  • Toplam Ödeme: 3.904.140 TL
KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

Halkbank

Hesaplı Evim Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %2,69
  • Aylık Taksit: 28.060,70 TL
  • Toplam Ödeme: 3.404.086 TL
KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

QNB

Standart Mortgage

  • Faiz Oranı: %2,84
  • Aylık Taksit: 29.421,45 TL
  • Toplam Ödeme: 3.555.824 TL
KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

Alternatif Bank

Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %2,89
  • Aylık Taksit: 29.878,54 TL
  • Toplam Ödeme: 3.608.084 TL

KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

Ziraat Bankası

Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,19
  • Aylık Taksit: 32.654,09 TL
  • Toplam Ödeme: 3.943.590 TL

KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

DenizBank

Mortgage Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,31
  • Aylık Taksit: 33.778,51 TL
  • Toplam Ödeme: 4.078.521 TL
KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

Şekerbank

Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,58
  • Aylık Taksit: 36.333,58 TL
  • Toplam Ödeme: 4.379.629 TL
KONUT KREDİ FAİZLERİ 2026 SON DURUM: Ev alacaklar için yeni hesaplar: İşte geri ödeme planı

Anadolubank

Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,90
  • Aylık Taksit: 39.399,60 TL
  • Toplam Ödeme: 4.752.522 TL
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MERKEZ BANKASI