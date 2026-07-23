Trend Galeri Trend Ekonomi Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar analizleri sonucunda taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen gıda ürünleri ile üretici firmaları kamuoyuna açıkladı. Güncellenen listede süt ve süt ürünlerinden et ürünlerine, zeytinyağından bala kadar birçok üründe mevzuata aykırılık tespit edildi. Lahmacun ve kebapta kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 11:04
Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik kapsamında, taklit veya tağşiş yaptığı laboratuvar analizleriyle kesinleşen gıda ürünlerini kamuoyuyla paylaştı.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Bakanlık tarafından yayımlanan güncel duyuruda, üretici veya ithalatçı firmaların adı, ürün markası, ürün adı ile parti ve seri numaraları kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Açıklamada, tüketicilerin güncel ve sonlandırılmış kamuoyu duyurularına e-Devlet üzerinden "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti" ve "Sonlandırılmış Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti" aracılığıyla ulaşabileceği belirtildi.

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Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

22 Temmuz 2026 tarihli listede özellikle süt ve süt ürünlerinde bitkisel yağ kullanımı, inek sütü tespiti, nişasta ve eritme tuzu bulunması gibi uygunsuzluklar öne çıktı.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Tam yağlı yoğurt, tereyağı, kaşar peyniri ve eritme peyniri gibi ürünlerde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Et ve et ürünlerinde ise dana eti olarak satılan bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlendi. Bakanlığın açıklamasına göre, dana kıyma, lahmacun harcı, pide harcı, sucuk, kavurma ve çiğ kebap ürünlerinde kanatlı eti ile baş eti, taşlık ve kalp gibi sakatatların kullanıldığı tespit edildi.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Bitkisel yağ grubunda ise bazı natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karıştırıldığı belirlendi. Arıcılık ürünleri kategorisinde yer alan bir petekli çiçek balında da taklit veya tağşiş tespit edildi.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Bakanlık, yayımlanan listenin tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla hazırlandığını belirterek, resmi kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Ayrıca, taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen ürün ve firmaların güncel bilgilerinin Bakanlığın resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden takip edilebileceği ifade edildi.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

İŞTE YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ...

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Süzme çiçek balında taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Yoğurt, terayağı ve kaşarda bitkisel yağ kullanıldığı saptandı.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Kavurmada sakatat tespit edildi.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Lahmacun, pide, kıyma ve Adana kebapta kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı tespit edildi.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı görüldü.

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI