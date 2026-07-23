Trend Galeri Trend Ekonomi Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Lahmacun, pide ve kebaptan sakatat çıktı! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurt, peynir, et ürünleri, zeytinyağı ve bal listede...

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar analizleri sonucunda taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen gıda ürünleri ile üretici firmaları kamuoyuna açıkladı. Güncellenen listede süt ve süt ürünlerinden et ürünlerine, zeytinyağından bala kadar birçok üründe mevzuata aykırılık tespit edildi. Lahmacun ve kebapta kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...

Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 11:04