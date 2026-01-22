Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak, belli oldu mu? Gözler 2026 Ocak maaş farkı ödemelerinde!

Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında "peşin" olarak almaktadır. 2026 Ocak ayı başında yapılan ödemeler, enflasyon verileri ve toplu sözleşme zamları henüz kesinleşmediği için eski katsayılar üzerinden yatırılmıştı. %11 toplu sözleşme zammı ve %6,85 enflasyon farkı ile oluşan toplam %18,60'lık artışın farkları da bu ay içinde defaten ödenecek. SGK'nın yayımlayacağı takvimle birlikte, ödeme günlerine göre 1, 2 veya 3 aylık farklar hesaplara aktarılacak.