MEMUR MAAŞ ZAMMI FARK ÖDEMESİ HESAPLAMA 2026: Ocak ayı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Milyonlarca kamu görevlisi, 15 Ocak tarihinde %18,60 zamlı yeni maaşlarını hesaplarında gördü. Ancak memur maaş katsayısındaki artışın 1 Ocak'tan itibaren geçerli olması nedeniyle oluşan 14 günlük maaş farkı için bekleyiş başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda yatırılacak olan fark ödemeleri için araştırma ivmesi arttı. Peki, 2026 memur maaş farkları ne zaman yatacak, 14 günlük fark ödemeleri başladı mı? İşte en düşük memur maaşından meslek meslek fark tutarlarına kadar tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 18:49
Kamu çalışanları, her ayın 15'inde peşin olarak o ayın maaşını almaktadır. Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni katsayılar, 1 Ocak ile 14 Ocak arasındaki süreyi de kapsadığı için bu aradaki farkın memurlara ayrıca ödenmesi gerekiyor. Toplamda %18,60 oranındaki zam ve toplu sözleşmeden gelen 1.000 TL taban aylık artışının yansıyacağı bu ödemelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımlayacağı takvimle birlikte Ocak ayı bitmeden tamamlanması bekleniyor.

2026 OCAK MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Maaş farklarının yatırılacağı tarih aralığı, kurumların bordro işlemlerini tamamlama hızına göre değişkenlik gösterse de ocak ayı bitmeden hak sahiplerinin zam farklarını hesaplarında görmesi bekleniyor.

Buna göre beklenen ödeme tarihleri 22 - 31 Ocak 2026 aralığında yer alıyor.

MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMA

Memurlar, 14 günlük fark bordrolarını e-Devlet üzerinden "e-Bordro Sorgulama" hizmetini kullanarak görüntüleyebilirler.

14 günlük fark ödemesi; memurun unvanı, derecesi, kademesi ve ek göstergesine göre değişkenlik gösterir.

MESLEK MESLEK TAHMİNİ 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKLARI (OCAK 2026)

İşte bazı meslek grupları için tahmini fark tutarları:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2026'DA NE KADAR OLDU?

Yapılan %18,60'lık genel zam ve 1.000 TL (brüt) ilave ücret artışıyla birlikte yeni rakamlar şöyle şekillendi:

Eski Maaş (Aralık 2025): 52.617 TL

Yeni Maaş (Ocak 2026): 60.896 TL

