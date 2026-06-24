MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Haziran enflasyonuna ilişkin bugüne kadar; yüzde 1, 1.37, 1.52, 1.6 ve 1.71 olmak üzere 5 oran öne çıkıyordu. Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları anketi ile Haziran ayı TÜFE beklentileri daha da netleşti.

Ankete katılan 68 reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonelin ortalama tahmini yüzde 1.36 oldu.

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya çıkacak.