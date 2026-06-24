Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2'li hesap

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2'li hesap

Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur, temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Gözler 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, masadaki zam oranları da netleşmeye başladı. En düşük memur maaşının 70-71 bin lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Peki, polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar olacak? İşte memurların temmuz zammına ilişkin son hesaplamalar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2026 07:19 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 07:45
MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

2026 yılının ilk yarısında yüzde 18,6 toplu sözleşme zammına ek olarak 1.000 lira seyyanen artış alan milyonlarca memur ve memur emeklisi, gözünü temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevirdi. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam sürecinde mayıs ayı verileriyle birlikte beş aylık tablo netleşirken geriye sadece 3 Temmuz'da açıklanacak TÜFE verileri kaldı.

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

5 AYLIK CEPTEKİ ZAM ORANI

5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı netleşmeye başladı.

Ocak–mayıs döneminde oluşan %16,6'lık enflasyon sonrası memurlar için %5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %12,41 seviyesine ulaştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Haziran enflasyonuna ilişkin bugüne kadar; yüzde 1, 1.37, 1.52, 1.6 ve 1.71 olmak üzere 5 oran öne çıkıyordu. Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları anketi ile Haziran ayı TÜFE beklentileri daha da netleşti.

Ankete katılan 68 reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonelin ortalama tahmini yüzde 1.36 oldu.

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya çıkacak.

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.19
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,48
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 13,93

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

ZAM İÇİN BİR İPUCU DAHA

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'de emekli maaşı zammına yapılacak zam için ipucu verdi. Ankete göre katılımcılar, haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.25 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.23 olarak çıkabilecek. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 19.23, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7,41'lik enflasyon farkı ile toplamda 14,93 zam yapılacak.

Enflasyon farkı yüzde 7.41'e ulaşırsa en düşük memur maaşı 71 bin 130 liraya çıkacak.

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

Şube Müdürü (Üniv. Mez) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 106.097 TL
%13,93 zamlı: 107.532 TL
%14,93 zamlı: 108.477 TL

Memur (Üniv. Mez) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 72.388 TL
%13,93 zamlı: 73.367 TL
%14,93 zamlı: 74.011 TL

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

Mühendis 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 108.151 TL
%13,93 zamlı: 109.609 TL
%14,93 zamlı: 110.575 TL

Teknisyen (Lise Mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 75.170 TL
%13,93 zamlı: 76.185 TL
%14,93 zamlı: 76.854 TL

Vaiz 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 86.166 TL
%13,93 zamlı: 87.331 TL
%14,93 zamlı: 88.098 TL

Avukat

Mevcut: 90.000 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 101.169 TL
%13,93 zamlı: 102.537 TL
%14,93 zamlı: 103.437 TL

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 91.298 TL
%13,93 zamlı: 92.533 TL
%14,93 zamlı: 93.345 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 82.472 TL
%13,93 zamlı: 83.588 TL
%14,93 zamlı: 84.322 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 151.857 TL
%13,93 zamlı: 153.907 TL
%14,93 zamlı: 155.260 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 101.808 TL
%13,93 zamlı: 103.182 TL
%14,93 zamlı: 104.091 TL

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 100.286 TL
%13,93 zamlı: 101.641 TL
%14,93 zamlı: 102.535 TL

Polis Memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 91.746 TL
%13,93 zamlı: 92.985 TL
%14,93 zamlı: 93.804 TL

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

Uzman Doktor 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 169.098 TL
%13,93 zamlı: 171.379 TL
%14,93 zamlı: 172.887 TL

Hemşire (Üniv. Mez) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 84.049 TL
%13,93 zamlı: 85.183 TL
%14,93 zamlı: 85.934 TL

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2’li hesap

Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil edilmiştir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör