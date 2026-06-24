MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70-71 bin TL! İşte polis, öğretmen, doktor için 2'li hesap
Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur, temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Gözler 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, masadaki zam oranları da netleşmeye başladı. En düşük memur maaşının 70-71 bin lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Peki, polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar olacak? İşte memurların temmuz zammına ilişkin son hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 07:19
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 07:45