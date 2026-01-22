Trend Galeri Trend Ekonomi MEMURLAR 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ALACAK! 2026 Ocak zam farkları ne zaman ödenecek?

Milyonlarca kamu görevlisi, 15 Ocak tarihinde %18,60 zamlı yeni maaşlarını hesaplarında gördü. Ancak memur maaş katsayısındaki artışın 1 Ocak'tan itibaren geçerli olması nedeniyle oluşan 14 günlük maaş farkı için bekleyiş başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda yatırılacak olan fark ödemeleri için araştırma ivmesi arttı. Peki, 2026 memur maaş farkları ne zaman yatacak, 14 günlük fark ödemeleri başladı mı? İşte en düşük memur maaşından meslek meslek fark tutarlarına kadar tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 14:35