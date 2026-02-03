Trend Galeri Trend Ekonomi Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK verileri ile 2026 Ocak enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Yılın ilk enflasyon verileri ibelli oldu Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı 2026 Ocak ayı enflasyon oranları, memur ve emekli maaşlarından kira artışlarına kadar birçok kalemde belirleyici olacak. Peki 2026 Ocak enflasyon rakamları ne oldu?

Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:28
Ekonomi gündeminin merakla beklenen başlıklarından biri olan yılın ilk enflasyon rakamları bugün kamuoyuyla paylaşıldı. TÜİK tarafından duyurulan 2026 Ocak enflasyon verileri, piyasaların yönü ve vatandaşın alım gücü açısından yakından takip ediliyor.

2026 OCAK ENFLASYONU AÇIKLANDI!

Ocakta aylık enflasyon yüzde 4.84, yıllık enflasyon yüzde 30.65 oldu

2025 ARALIK ENFLASYONU NE KADARDI?

2025 Aralık ayı enflasyon rakamları, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Buna göre enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

TCMB OCAK AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

TCMB'nin Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

