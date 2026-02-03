Trend Galeri Trend Ekonomi Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK verileri ile 2026 Ocak enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK verileri ile 2026 Ocak enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Yılın ilk enflasyon verileri ibelli oldu Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı 2026 Ocak ayı enflasyon oranları, memur ve emekli maaşlarından kira artışlarına kadar birçok kalemde belirleyici olacak. Peki 2026 Ocak enflasyon rakamları ne oldu?

Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:28