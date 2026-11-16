Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis'te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor
SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis'te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz hafta sunulan torba yasa kanunu bu hafta komisyonda görüşecek. Torba Kanun 2,2 milyon kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına ilişkin yeni düzenlemeyi de kapsıyor. Buna göre, 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon lira tutarındaki prim borcu silinecek. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 09:11