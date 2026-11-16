Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis'te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor

SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis'te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz hafta sunulan torba yasa kanunu bu hafta komisyonda görüşecek. Torba Kanun 2,2 milyon kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına ilişkin yeni düzenlemeyi de kapsıyor. Buna göre, 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon lira tutarındaki prim borcu silinecek. İşte detaylar…

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BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 09:11
SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis’te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun bir mesai ile devam edecek. Milyonlarca Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlusunu ilgilendiren teklifinde torba yasa kapsamında bu hafta değerlendirilmesi bekleniyor. İşte detaylar…

SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis’te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor

TORBA YASA MECLİS'TE

AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. 15 maddelik teklif kapsamında, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi ve Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı enerji düzenlemelerinin yeniden ele alınması öngörülüyor.

SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis’te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Düzenlemenin yasalaşması halinde 5 milyar 627 milyon lira tutarındaki prim borcunun silinmesi bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis’te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor

TORBA YASA BU HAFTA KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

TBMM'de bu hafta yoğun mesai devam edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu için siyasi parti turunu sürdürecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. TBMM'ye geçen hafta sunulan torba kanun teklifi ise komisyonda görüşülecek.

SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis’te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor

5 MİLYARI AŞKIN TUTARDA BORÇ SİLİNEBİLİR

Teklifle 1 Ocak 2017'den öncesine ait Genel Sağlık Sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu kapsamda 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon lira tutarındaki prim borcu silinecek.

SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis’te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor

İZİN BELGESİ GEREKECEK

Öte yandan Genel Kurul'da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Booking ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki tesislere rezervasyon hizmeti sunabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması gerekecek.

SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis’te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Düzenlemeyle yabancı platformların faaliyetlerinin kayıt ve denetim altına alınması, sektörde adil rekabet koşullarının oluşturulması ve Türkiye'deki faaliyetlerinin hukuki zemine kavuşturulması amaçlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde Booking'in Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik hukuki engellerin kaldırılması ve platforma erişimin yeniden sağlanması bekleniyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ #GSS #GENEL SAĞLIK SİGORTASI