SON DAKİKA! 5 milyarı aşkın borç silinecek! GSS borçları bu hafta Meclis’te: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor

5 MİLYARI AŞKIN TUTARDA BORÇ SİLİNEBİLİR

Teklifle 1 Ocak 2017'den öncesine ait Genel Sağlık Sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu kapsamda 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon lira tutarındaki prim borcu silinecek.