SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...
Altın fiyatları, ABD ile İran arasında gerçekleşen ateşkes sonrasında yükselişe geçti. Çarşamba gününe 4 bin 406 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 4 bin 415 doların üzerine kadar çıktı. Altında grafik yukarı yönlü hareket ederken bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi piyasalarda fiyatlanmaları belirleyecek. Gram altın kaç lira oldu? İşte Kapalı Çarşı piyasalarından son durum…
Giriş Tarihi: 12.08.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 13:32