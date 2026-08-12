SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...

60 GÜNLÜK ATEŞKES

Ancak, yükselen petrol fiyatları ise şahin bir eğilimi güçlendiriyor. Bunlara ek olarak Pakistanlı yetkililer, İran ile ABD'nin 60 günlük yeni bir geçici ateşkes anlaşması üzerinde anlaştığını açıkladı.