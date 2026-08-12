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SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında gerçekleşen ateşkes sonrasında yükselişe geçti. Çarşamba gününe 4 bin 406 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 4 bin 415 doların üzerine kadar çıktı. Altında grafik yukarı yönlü hareket ederken bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi piyasalarda fiyatlanmaları belirleyecek. Gram altın kaç lira oldu? İşte Kapalı Çarşı piyasalarından son durum…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2026 13:05 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 13:32
SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...

Altın fiyatları, Orta Doğu'da gerginliğin azalmasıyla yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisi ile altın 10 haftanın zirvesine çıktı. Çeyrek altın, tam altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...

25 BAZ PUANLIK İNDİRİM İHTİMALİ

Bir önceki seanstaki kayıplarını telafi eden altın yükselişe geçti. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi FED faiz kararlarını yakından etkileyecek. Piyasa tahminlerine göre ABD enflasyonu yüzde 3,4 olarak bekleniyor. FED temmuz toplantısında faiz oranını değiştirmedi. Piyasa uzmanları eylül ayında 25 baz puanlık faiz indiriminin masa olduğunu ifade ediyorlar.

SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...

60 GÜNLÜK ATEŞKES

Ancak, yükselen petrol fiyatları ise şahin bir eğilimi güçlendiriyor. Bunlara ek olarak Pakistanlı yetkililer, İran ile ABD'nin 60 günlük yeni bir geçici ateşkes anlaşması üzerinde anlaştığını açıkladı.

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SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...

ÇİN ALIMLARINA DEVAM ETTİ

Öte yandan, altın, özellikle Çin'den gelen yatırım talebi ve merkez bankası alımlarından destek almaya devam etti. Çin Merkez Bankası, haziran ayında yaklaşık 15 ton alım yaptıktan sonra temmuz ayında rezervlerine yaklaşık 20 ton daha ekleyerek Ekim 2023'ten bu yana en büyük aylık artışı kaydetti.

SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın yurt içi piyasalarda yükselişe geçti. Altının gram fiyatı yüzde 1,2 yükselişle Kapalı Çarşı'da 6.791 lira seviyelerini gördü.

SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.757,84
SATIŞ: 6.764,06

SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.959,00

SATIŞ: 11.060,00

SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.838,00
SATIŞ: 44.066,00

SON DAKİKA | Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte gram altın fiyatı...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.506,00
SATIŞ: 45.175,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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