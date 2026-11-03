Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Litresi 50 TL'yi aştı! LPG'ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA | Litresi 50 TL'yi aştı! LPG'ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

3 Kasım itibarıyla Brent petrolün varili 105 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine ve motorine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 08:58
SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol, önceki gün yaşanan yaklaşık yüzde 8'lik sert düşüşün ardından varil başına 105 dolar seviyesinde dengelendi. ABD tipi WTI petrol ise pazartesi günü son üç ayın en büyük kaybını yaşamasının ardından 97 doların altında işlem görmeye devam etti.

SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

Ortadoğu'daki savaş dokuzuncu ayına girerken ABD ve İran'dan müzakerelerin sürdürülmesine yönelik olumlu mesajlar geldi. İran Cumhurbaşkanı, dini liderin görüşmeler için hükümete daha geniş yetkiler tanıdığını açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtti.

SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

Buna karşın bölgedeki askeri gerilim petrol piyasalarındaki belirsizliği artırıyor. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki İran'a ait Keşm Adası'nı hedef aldığı öne sürüldü. İran basını da adada beş patlama yaşandığını duyurdu.

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SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki düşüş diğer enerji piyasalarına da yansıdı. Avrupa'da doğal gaz vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 9 gerilerken, ABD'de kalorifer yakıtı fiyatları son altı ayın en sert düşüşünü kaydetti. Uzmanlar ise bölgedeki gerilimin yeniden tırmanmasının petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 3 Kasım gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise LPG otogaza 9 TL zam yapıldı.

SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

3 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 80.50 TL
Motorinin litresi: 100.50 TL
LPG: 50.70 TL

SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 80.30 TL
Motorinin litresi: 100.30 TL
LPG: 50.10 TL

SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

ANKARA

Benzinin litresi: 81.50 TL
Motorinin litresi: 101.60 TL
LPG: 50.79 TL

SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

İZMİR

Benzinin litresi: 81.70 TL
Motorinin litresi: 101.90 TL
LPG: 50.70 TL

SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

SON DAKİKA | Litresi 50 TL’yi aştı! LPG’ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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