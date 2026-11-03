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SON DAKİKA | Litresi 50 TL'yi aştı! LPG'ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...
SON DAKİKA | Litresi 50 TL'yi aştı! LPG'ye dev zam geldi: İşte 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...
3 Kasım itibarıyla Brent petrolün varili 105 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine ve motorine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 03.11.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 08:58