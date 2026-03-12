Trend Galeri Trend Ekonomi SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 | Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin gündeminde maaş ödeme tarihleri yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen emekli maaşı ödeme takvimi, SSK ve Bağ-Kur kapsamında maaş alan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bayram öncesi ödeme olup olmayacağına yönelik beklentiler artarken emekli maaşı ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 01:04
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşların yatırılacağı tarihler yeniden araştırılmaya başladı. Özellikle bayram yaklaşırken emekli maaşı ödeme takvimi yoğun şekilde sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği emekli maaşı ödeme takvimi, tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılan ödemeleri kapsıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.

BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDENECEĞİ TARİHLER BELLİ OLDU!

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiyelerin yatacağı tarihleri paylaştı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.

Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum."

2026 Emekli Maaşı ve Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emeklinin beklediği Mart ayı aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan takvime göre, ödemeler sigorta koluna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve normal ödeme günlerine göre şu şekilde planlandı:

4 (a) SSK Kapsamında Olanlar
SSK emeklileri için ödemeler Mart ayı içindeki normal ödeme günlerine göre üç aşamada yapılacak:

- 17, 18, 19 ve 20 Mart olanların ödemeleri: 14 Mart 2026
- 21, 22 ve 23 Mart olanların ödemeleri: 15 Mart 2026
- 24, 25 ve 26 Mart olanların ödemeleri: 16 Mart 2026 tarihlerinde hesaplara yatacak.

4 (b) Bağ-Kur Kapsamında Olanlar

Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri iki grup halinde belirlendi:

- Normal ödeme günü 25 ve 26 Mart olanlar: 17 Mart 2026

- Normal ödeme günü 27 ve 28 Mart olanlar: 18 Mart 2026 tarihinde ödemelerini alacak.

4 (c) Emekli Sandığı Kapsamında Olanlar

- Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.