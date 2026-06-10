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Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

10 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 91.20 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:13
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatları, ABD'nin düşürülen bir Amerikan helikopterine misilleme olarak İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından yükselişe geçti. Orta Doğu'da kırılgan ateşkesi yeniden tehdit eden gelişmeler sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2'ye kadar artarak 93 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) 90 dolar seviyesine yaklaştı. Ancak Washington'un operasyonun sona erdiğini açıklamasıyla fiyatlar gün içindeki kazançlarının bir kısmını geri verdi. İran ise Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonların Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ve meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İran devlet medyasına göre Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Cask bölgesi saldırılara hedef olurken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ülkesinin hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağını söyledi. Bölgedeki gerilim, ateşkesin geleceği ve diplomatik görüşmeler açısından yeni riskler yaratırken, petrol piyasasında arz endişelerini de artırdı. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta 9,1 milyon varil azaldı. Resmî verilerle doğrulanması halinde bu düşüş, Eylül ayından bu yana görülen en büyük stok gerilemesi olacak ve küresel arzın sıkılaştığına işaret edecek.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 6 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0.53 TL indirim beklenmektedir.

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Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

10 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.97 TL
  • Motorinin litresi: 66.33 TL
  • LPG: 31.99 TL
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.82 TL
  • Motorinin litresi: 66.20 TL
  • LPG: 31.39 TL
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 63.92 TL
  • Motorinin litresi: 67.45 TL
  • LPG: 31.97 TL
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 64.20 TL
  • Motorinin litresi: 67.72 TL
  • LPG: 31.79 TL
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#LPG #AKARYAKIT #BENZİN #MOTORİN #PETROL FİYATLARI