Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İran devlet medyasına göre Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Cask bölgesi saldırılara hedef olurken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ülkesinin hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağını söyledi. Bölgedeki gerilim, ateşkesin geleceği ve diplomatik görüşmeler açısından yeni riskler yaratırken, petrol piyasasında arz endişelerini de artırdı. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta 9,1 milyon varil azaldı. Resmî verilerle doğrulanması halinde bu düşüş, Eylül ayından bu yana görülen en büyük stok gerilemesi olacak ve küresel arzın sıkılaştığına işaret edecek.