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Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
10 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 91.20 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:13