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TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul'un dibindeki projeler
TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul'un dibindeki projeler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarafından duyurulan TOKİ'nin 64 ilde başlattığı 20 bin konut satışı kampanyası için geri sayım sürüyor. Başvurular için son 5 gün kalırken, en çok merak edilen soru ise ikametgah şartı oluyor. Kampanyaya İstanbul dahil edilmezken megakentin dibindeki projeler merak konusu oldu. İşte mahalle mahalle tam liste ve örnek ödeme planı...
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 11:05