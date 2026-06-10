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TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul'un dibindeki projeler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarafından duyurulan TOKİ'nin 64 ilde başlattığı 20 bin konut satışı kampanyası için geri sayım sürüyor. Başvurular için son 5 gün kalırken, en çok merak edilen soru ise ikametgah şartı oluyor. Kampanyaya İstanbul dahil edilmezken megakentin dibindeki projeler merak konusu oldu. İşte mahalle mahalle tam liste ve örnek ödeme planı...

Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 11:05
TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

Ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlar için hükümetten yeni müjde geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 81 ilde başlatılan 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nin ardından 64 ilde yeni bir konut kampanyası daha başlattı.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

"64 İLDE 20 BİN KONUT SATILACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açık satış kampanyasının 5'i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde başladığını açıkladı. Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız." dedi.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

TOKİ 20 BİN KONUT SATIŞI İÇİN SON 5 GÜN

Çekiliş ve kuranın yapılmayacağı proje için son 5 gün kaldı. TOKİ kurasız açık satış kampanyası kapsamında başvurular 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

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TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

KURA, BAŞVURU BEDELİ VE İKAMETGAH ŞARTI YOK

TOKİ'nin satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut, diğer projelerin aksine kurasız ve başvuru bedeli alınmadan vatandaşa sunulacak. Öne çıkan bir diğer avantaj ise ikametgah şartının bulunmaması.

Vatandaşlar Ankara, İzmir başta olmak üzere 64 ildeki projelere başvurarak istediği konutu, başvuru önceliğine göre alabilecek.

İkametgah şartı, ilgili bankaların veya TOKİ tarafından yapılacak duyuruya göre proje bazlı değişiklik gösterebilir.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

HANGİ İLLERDE KONUTLAR SATILACAK?

En fazla konut sırasıyla Bursa (2.190), Ankara (2.062), Hatay (1.238), Kahramanmaraş (1.073) ve Malatya'da (1.000) satışa sunulacak. İstanbul başta olmak üzere 17 ilde ise proje satışa sunulmayacak. İkametgah şartının bulunmaması nedeniyle bu şehirlerde oturanlar da 64 ildeki projelere başvurabilecek.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

Kampanya dışında kalan iller:

  • Aksaray
  • Karaman
  • Niğde
  • Kırıkkale
  • Yalova
  • Düzce
  • Bilecik
  • Burdur
  • Çankırı
  • Gümüşhane
  • Bayburt
  • Tunceli
  • Ardahan
  • Kilis
  • Iğdır
TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

İSTANBUL'UN DİBİNDEKİ PROJELER

İkametgah (yaşadığınız şehirde olma) şartının aranmaması İstanbul'da yaşayanların çevre illerdeki projelere rahatlıkla başvurabilmesini sağlayacak. Bu nedenle mega kentte yaşayanlar, İstanbul'a komşu veya 1-3 saatlik ulaşım mesafesinde yer alan (Marmara ve Batı Karadeniz) yakın projeleri merak ediyor.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

İstanbul'a sınırdaş ya da köprü/feribot ile doğrudan çok hızlı ulaşılabilen illerdeki fırsatlar şu şekilde:

Bursa: 2.200 Konut (En çok konut projesinin sunulacağı il)

Kocaeli: 423 Konut

Tekirdağ: 424 Konut

Sakarya: 20 Konut

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

Marmara Bölgesi'nde veya Batı Karadeniz/İç Anadolu girişinde yer alan, araçla ya da hızlı trenle kolayca ulaşabilecek diğer yakın şehirler:

Eskişehir: 565 Konut

Bilecik: 206 Konut

Kırklareli: 139 Konut

Edirne: 127 Konut

Çanakkale: 108 Konut

Düzce: 130 Konut

Zonguldak: 19 Konut

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

TOKİ'nin il ve il projelerinin tamamı şu şekilde:

Afyonkarahisar: 395
Ağrı: 118
Aksaray: 219
Amasya: 68
Ankara: 2.062
Antalya: 46
Ardahan: 14
Artvin: 30
Aydın: 310
Balıkesir: 213
Batman: 588
Bayburt: 172
Bilecik: 206
Bingöl: 88
Bitlis: 262
Burdur: 269
Bursa: 2.190
Çanakkale: 108
Çankırı: 83
Çorum: 157
Denizli: 319
Düzce: 130
Edirne: 127
Erzincan: 37
Erzurum: 21
Eskişehir: 565
Giresun: 38
Gümüşhane: 44
Hakkari: 86
Isparta: 176
İzmir: 306
Karabük: 127
Karaman: 120
Kars: 48
Kastamonu: 28
Kayseri: 104
Kırıkkale: 85
Kırklareli: 139
Kırşehir: 220
Kocaeli: 433
Konya: 998
Kütahya: 127
Manisa: 115
Mardin: 452
Mersin: 272
Muğla: 97
Muş: 147
Nevşehir: 317
Rize: 5
Sakarya: 20
Samsun: 684
Siirt: 294
Sivas: 203
Şırnak: 275
Tekirdağ: 424
Tokat: 61
Van: 161
Yozgat: 216
Zonguldak: 19
Elazığ: 61
Gaziantep: 7
Hatay: 1.238
Kahramanmaraş: 1.073
Malatya: 1.000

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

TAKSİTLER 18 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda konutların fiyatları 2.1 milyon lira ila 5.4 milyon lira arasında olacak. 3+1 konutların peşin tutarı ise 2.7 milyon lira ila 6.2 milyon lira arasında değişecek. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL'den başlayacak.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

3 modelden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek. Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

TESLİMAT NE ZAMAN?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Kampanya kapsamında 3 farklı ödeme modeli sunuluyor.

1. Peşin Alımlarda %25 İndirim

Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade

%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.

3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade

Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

HANGİ İLDE NE KADARA SATILACAK?

Bazı illerde 2+1 ve 3+1 konutların başlangıç fiyatları ve taksit tutarları şu şekilde:

ANKARA: 2+1 konutlar 3,1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla ve 21.400 TL'den başlayan taksitlerle; 3+1 konutlar ise 3,3 milyon TL'den başlayan fiyatlarla ve 23.400 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

BURSA: 2+1 konut fiyatları 3,3 milyon TL'den ve taksitleri 23.000 TL'den başlarken; 3+1 konutlar 3,9 milyon TL'den başlayan fiyatlar ve 27.600 TL'den başlayan taksit tutarları ile listeleniyor.

HATAY: 2+1 konutların başlangıç fiyatı 3,2 milyon TL, taksitleri ise 27.300 TL olarak belirlendi. 3+1 konut fiyatları ise 3,9 milyon TL'den başlayarak aylık 29.000 TL taksit imkanıyla sunuluyor.

KONYA: 2+1 konutlar 2,9 milyon TL'den başlayan fiyatlar ve aylık 20.000 TL taksit tutarı ile satılırken; 3+1 konut tipi ise 3,5 milyon TL'den başlayan fiyatlar ve aylık 24.000 TL'den başlayan taksitlerle alıcı bekliyor.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

20 bin konut satışı için Ankara Sincan'daki Yenipeçenek Mahallesi'nde 2+1 olarak inşa edilen örnek konutları görüntüledi.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.

TOKİ 20 bin konut satışı için son 5 gün! Kura, ikametgah şartı yok! İşte İstanbul’un dibindeki projeler

Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TOKİ #İSTANBUL