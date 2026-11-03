Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

Bu büyüklüğe sahip hesap sayısı ise 3 milyon 31 bin 129 ile toplam hesap sayısının yüzde 1.5'ini oluşturuyor. BDDK verilerine göre 250 bin ile 1 milyon TL arasındaki 5 milyon 152 bin hesapta 3.1 trilyon lira tutarında mevduat bulunuyor. 50 bin ile 250 bin lira aralığındaki 10 milyon 825 bin hesapta ise 1 trilyon 408 milyar lira mevduat tutuluyor.