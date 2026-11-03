Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda
Türk lirası mevduatındaki büyüme hız kesmeden sürüyor. Eylül ayının ilk haftasından ekim sonuna kadar olan dönemde 1 trilyon 218 milyar liralık artış yaşanan TL mevduatta 20.6 trilyon lira geçilerek rekor kırıldı. Mevduatta Türk Lirası'nın payı yüzde 62.3'e yükseldi, TL mevduatta 4 yılda yaşanan artış ise yüzde 481 oldu. Mevduatın yüzde 85'i 1 milyon liranın üzerindeki hesaplarda
Giriş Tarihi: 03.11.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 06:52