Trend Galeri Trend Ekonomi Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

Türk lirası mevduatındaki büyüme hız kesmeden sürüyor. Eylül ayının ilk haftasından ekim sonuna kadar olan dönemde 1 trilyon 218 milyar liralık artış yaşanan TL mevduatta 20.6 trilyon lira geçilerek rekor kırıldı. Mevduatta Türk Lirası'nın payı yüzde 62.3'e yükseldi, TL mevduatta 4 yılda yaşanan artış ise yüzde 481 oldu. Mevduatın yüzde 85'i 1 milyon liranın üzerindeki hesaplarda

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
OKTAY ÖZDABAKOĞLU
Giriş Tarihi: 03.11.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 06:52
Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

Yatırımcıların Türk Lirası enstrümanlara ilgisi mevduat tarafında belirginleşmeye devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun günlük verilerine göre, 8 Eylül 2026'da 19 trilyon 390 milyar lira olan TL mevduat hacmi, 27 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 20.6 trilyon lirayı geçerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu süreçte yaşanan artış 1 trilyon 218 milyar lira olurken, mevduatta TL'nin payı yüzde 62.3'e çıktı.

Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

2026'DA 4 TRİLYONLUK ARTIŞ
BDDK'nın günlük verilerine göre Eylül 2022'de 3.5 trilyon liralık büyüklüğe sahip olan TL mevduat hacminde 4 yılda yaşanan artış yüzde 481'e ulaştı. 4 yıl önce mevduatta TL'nin payı yüzde 45 seviyesinde bulunuyordu. TL mevduatta 2025 sonundan bu yana yaşanan artış ise yüzde 24.2 oldu. TL mevduatta bu yıl yaşanan artış tutar olarak ise yaklaşık 4 trilyon 24 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

KISA VADEYE BÜYÜK İLGİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aylık bültenine göre mevduatta özellikle kısa vadeye ilginin arttığı dikkat çekiyor. Eylül ayı sonu itibarıyla toplamda 32 trilyon 760 milyar liraya ulaşan mevduatın 11 trilyon 844 milyar lirası vadesiz mevduatta tutuluyor. Vadesiz mevduatın toplamdaki payı yüzde 36.1 olarak gerçekleşti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

% 90'I 3 AY VADELİ TUTULUYOR
1 aya kadar vadede tutulan mevduatın tutarı 6 trilyon 209 milyar lira, toplamdaki payı ise yüzde 18.9 oldu. 1-3 ay arası vadede tutulan 11 trilyon 397 milyar liranın da toplamdaki payı yüzde 34.8 olarak gerçekleşti. Böylece 3 aya kadar vadeli toplam mevduat 29 trilyon 451 milyar lira ile bankacılık sektöründeki mevduat hacminin yüzde 90'ını oluşturdu.

Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

ASLAN PAYI MİLYON TL ÜSTÜNDE
Mevduatın tutar olarak dağılımı da çarpıcı bir manzarayı ortaya koyuyor. 32 trilyon 760 milyar lira olan toplam mevduatın 27 trilyon 602 milyar liralık kısmı, büyüklüğü 1 milyon liranın üzerindeki hesaplarda bulunuyor. Yani toplam mevduatın yaklaşık yüzde 85'i 1 milyon liranın üzerindeki hesaplarda tutuluyor.

Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

Bu büyüklüğe sahip hesap sayısı ise 3 milyon 31 bin 129 ile toplam hesap sayısının yüzde 1.5'ini oluşturuyor. BDDK verilerine göre 250 bin ile 1 milyon TL arasındaki 5 milyon 152 bin hesapta 3.1 trilyon lira tutarında mevduat bulunuyor. 50 bin ile 250 bin lira aralığındaki 10 milyon 825 bin hesapta ise 1 trilyon 408 milyar lira mevduat tutuluyor.

Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

4.3 TRİLYON FAİZ GELİRİ
Birikimlerini mevduatta tutanlara bankalar bu yılın ilk 9 ayında 4 trilyon 357 milyar lira tutarında faiz ödemesi gerçekleştirdi. Bu tutar geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3 trilyon 716 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Bankaların mevduata ödediği faiz 2025'te 5 trilyon 26 milyar lira, 2024 yılında 3 trilyon 860 milyar lira, 2023 yılında 1 trilyon 469 milyar lira ve 2022 yılında ise 405.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece mevduat sahipleri son 4 yıl 9 ayda toplam 15.1 trilyon lira faiz geliri sağladı.

Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

FİNANSAL VARLIKLARIN YARISI MEVDUATTA
Vatandaşın TL'ye ilgisi, finansal varlıkların dağılımında da kendini gösteriyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin eylül ayı verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin 51 trilyon 164 milyar liraya ulaşan finansal varlıklarının 18 trilyon 658 milyarını, başka bir ifade ile yüzde 36.4'ünü TL mevduat oluşturuyor.

Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

Döviz tevdiat hesapları da 6 trilyon 670 milyar lira ile finansal varlıklarda yüzde 13 paya sahip bulunuyor. Böylece toplam mevduat finansal varlıkların yüzde 49.5'ine sahip bulunuyor. Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin büyüklüğü 11 trilyon 166 milyar lira, altın hesapları 4 trilyon 589 milyar lira ve hisse senetleri de 4 trilyon 627 milyarlık büyüklük oluşturuyor.

Türk lirası mevduatı rekor kırdı: Bankalardaki aslan payı bu hesaplarda

Yurtdışı yerleşiklerin de eylül sonu itibarıyla 5 trilyon 534 milyar lira olan finansal varlıklarının 551.2 milyar lirasını TL mevduat, 1 trilyon 107 milyar lirasını döviz tevdiat hesaplarının oluşturduğu dikkat çekti. Mevduatın yabancıların finansal varlıkları içerisindeki payı yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRK LİRASI #BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU #BDDK #TL #MEVDUAT