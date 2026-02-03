Trend Galeri Trend Ekonomi Yılın ilk enflasyon rakamları açıklanıyor! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yılın ilk enflasyon rakamları açıklanıyor! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yılın ilk enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı 2026 Ocak ayı enflasyon oranları, memur ve emekli maaşlarından kira artışlarına kadar birçok kalemde belirleyici olacak. Peki 2026 Ocak enflasyon rakamları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 03.02.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 06:57