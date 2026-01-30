ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl olunur?

Emekli maaşlarına yapılan artış sonrası bankaların promosyon yarışında hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 yılı için emeklilerin yakın takibinde yer alıyor. Bankanın sunduğu promosyon ödemeleri ve maaş taşıma detayları araştırılıyor. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?
Maaş tutarınıza göre alacağınız promosyon miktarı şu şekilde belirlenmiştir:
|Maaş Aralığı (Net)
|Ödenecek Promosyon Tutarı
|0 TL - 9.999,99 TL arası
|5.000 TL
|10.000 TL - 14.999,99 TL arası
|8.000 TL
|15.000 TL - 19.999,99 TL arası
|10.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL