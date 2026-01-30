Trend Galeri Trend Ekonomi ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl olunur?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl olunur?

Emekli maaşlarına yapılan artış sonrası bankaların promosyon yarışında hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 yılı için emeklilerin yakın takibinde yer alıyor. Bankanın sunduğu promosyon ödemeleri ve maaş taşıma detayları araştırılıyor. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:21
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl olunur?

Yeni yıl maaş zamlarının ardından emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Özellikle 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Promosyon tutarları, başvuru şartları ve maaş taşıma işlemlerine ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl olunur?

ZİRAAT BANKASI 2026 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Maaş tutarınıza göre alacağınız promosyon miktarı şu şekilde belirlenmiştir:

Maaş Aralığı (Net) Ödenecek Promosyon Tutarı
0 TL - 9.999,99 TL arası 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl olunur?

ADIM ADIM EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA VE BAŞVURU REHBERİ

Maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımak ve promosyon almak için şu kanalları kullanabilirsiniz:

Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi: "Başvurular" -> "Emekli Maaş İşlemleri" -> "Maaş Taşıma" adımlarını izleyerek banka değişikliğinizi saniyeler içinde yapabilirsiniz.

Müşteri İletişim Merkezi: 0850 220 00 00

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl olunur?

SMS ile Başvuru: 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı gönderin. Müşteri merkezi sizi arayarak onayınızı alacaktır.

ATM ve Şubeler: Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden veya size en yakın şubeden sadece kimliğinizle başvuruda bulunabilirsiniz.