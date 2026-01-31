Trend Galeri Trend Ekonomi Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL? 2026 Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı!

Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL? 2026 Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı!

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından banka promosyonlarında hareketlilik yaşanıyor. Ziraat Bankası'nın 2026 yılı emekli promosyon kampanyası, maaşını kamu bankasına taşımayı düşünen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?

Giriş Tarihi: 31.01.2026 11:39
Ziraat Bankası 2026 emekli promosyonu araştırılmaya başlandı. Yeni yıl zamları sonrası güncellenen promosyon rakamları, emekli maaşını bankaya taşımak isteyen vatandaşların yakın takibinde. Ziraat Bankası emekli promosyon ödeme tutarları ve başvuru işlemleriyle ilgili ayrıntılar öne çıkıyor.

ZİRAAT BANKASI 2026 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Maaş tutarınıza göre alacağınız promosyon miktarı şu şekilde belirlenmiştir:

Maaş Aralığı (Net) Ödenecek Promosyon Tutarı
0 TL - 9.999,99 TL arası 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
ADIM ADIM EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA VE BAŞVURU REHBERİ

Maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımak ve promosyon almak için şu kanalları kullanabilirsiniz:

Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi: "Başvurular" -> "Emekli Maaş İşlemleri" -> "Maaş Taşıma" adımlarını izleyerek banka değişikliğinizi saniyeler içinde yapabilirsiniz.

Müşteri İletişim Merkezi: 0850 220 00 00

SMS ile Başvuru: 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı gönderin. Müşteri merkezi sizi arayarak onayınızı alacaktır.

ATM ve Şubeler: Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden veya size en yakın şubeden sadece kimliğinizle başvuruda bulunabilirsiniz.