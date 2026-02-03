Trend Galeri Trend Ekonomi ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2026: Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyonu emeklilerin en çok araştırdığı kampanyalar arasında öne çıktı. SGK'ya bağlı Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik sunulan kampanya kapsamında, maaşını bankadan alan vatandaşlara 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. 2026 Ziraat Bankası promosyon alma şartları, maaş taşıma işlemleri ve ödeme detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.02.2026 22:39
2026 emekli promosyon kampanyaları arasında Ziraat Bankası'nın sunduğu ödemeler dikkat çekiyor. SGK kapsamında yer alan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 12.000 TL'ye varan promosyon imkânı sağlanıyor. Bankanın belirlediği taahhüt süresi, başvuru kanalları ve maaş taşıma süreci merak ediliyor.

ZİRAAT BANKASI 2026 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Maaş tutarınıza göre alacağınız promosyon miktarı şu şekilde belirlenmiştir:

Maaş Aralığı (Net) Ödenecek Promosyon Tutarı
0 TL - 9.999,99 TL arası 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
ADIM ADIM EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA VE BAŞVURU REHBERİ

Maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımak ve promosyon almak için şu kanalları kullanabilirsiniz:

Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi: "Başvurular" -> "Emekli Maaş İşlemleri" -> "Maaş Taşıma" adımlarını izleyerek banka değişikliğinizi saniyeler içinde yapabilirsiniz.

Müşteri İletişim Merkezi: 0850 220 00 00

SMS ile Başvuru: 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı gönderin. Müşteri merkezi sizi arayarak onayınızı alacaktır.

ATM ve Şubeler: Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden veya size en yakın şubeden sadece kimliğinizle başvuruda bulunabilirsiniz.